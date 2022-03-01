一動不如一靜？疫情令感情變淡的情侶，關係得以苟延殘喘甚至回溫？

感情在疫情中有見真章嗎？聽得多的是不少人work from home，日對夜對，磨擦增多易起爭執；異地戀情侶難以見面，最終分手收場；禁堂食、限聚令，愛侶拍拖次數銳減，感情轉淡。

這邊廂不少人因疫境而情海翻波，那邊廂倒也有情侶得以維持關係⋯⋯

「同佢感情不嬲都麻麻，前排有諗過分開嘅。」

會想到分手，那即是感情一直有問題吧！

「呢排疫情咁嚴重，少咗見面有無影響感情呀？」

「我諗個影響係positive，哈，最近少咗想分手，或者係依家唔想搞咁多嘢！」他接著說：「講分開易呀，但一諗到唔知疫情last幾耐，分分鐘好幾個月，都係唔好分手住啦，變返單身又識唔到人咪仲衰！」

疫情發展影響著生活、工作，亦考驗著彼此的關係，但有誰想到竟是「有助」感情回溫！本來有分開的念頭，卻因當下的情況而變掛，他想得更遠，現在要是選擇分手，回到一個人，何以為繼？當這一波個案幾何級數增長，情況持續沒完沒了似的，無了期的限聚令、禁晚市堂食、社交距離，別說認識新對象，連朋友聚會都難上加難，誰也不知身邊哪位是隱形患者，唉，見人？no, thanks！

居家抗疫為重，外出不易，約人吃飯更難。哪來的機會如往常般，去認識新人、了解和發展。就算是裝上熱門的交友App，逐張掃過每位對象的照片，打開通話匣say Hi，也不過是隔著冷冰冰的手機，傳送幾句文字和emoji。這個形勢，敢和陌生人進一步麼？想相約，要先各自做個快速測試，過關並申報健康後，再現身嗎？嗯，現階段和一個素未謀面又不肯定對方「健康狀況」的人見面始終不太合適，還是繼續維持網戀、神交的狀態，保持遙遠又安全的社交距離為上上之策，身體健康要緊呀！

未有退路，便暫且留在原路，和女友少見面倒是減少了磨擦，感情中的瑕疵也相對變得不太礙眼麼？

「所以寧願隻眼開隻眼閉，暫時唔諗咁多，繼續拖下先？」我笑著說。

「宜家少咗見，大家又多咗各自嘅空間，都仲OK嘅。如果依家分手，唔知幾時先有下一個女朋友，keep住先都總好過無呀！」

在苦悶的疫境生活中，至少還有個人在身邊，聽幾句抱怨、開解一下，總比孤單一人來得好。這時候一動不如一靜，能忍便忍，苟延殘喘，不作它想，女友留著吧，待回到正常生活，再從長計議！