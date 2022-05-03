男人搞婚外情不全是貪圖外表？偷食除了情慾，還有心靈的需要

他有位交往近一年的女友，同時他是有婦之夫，何必奇怪，關係是複雜，但在現今的社會亦不算罕見吧！

對於他多重的感情關係，作為朋友的我不便多言，最多在他「開心分享」時吃吃花生。

「你個女朋友係咪樣靚身材正？」在我印象中，男人大多是外貌協會、用下半身思考吧！

「其實佢無靚得過我老婆……」

當大家以為出軌有一定的公式：老婆是不解溫柔的黃面婆，小三貌美、好身材，風情萬種；然而平時看的八卦新聞，不也看到正印是女神級，婚後keep得很好，小三卻只是平凡的路人甲。儘管男人是視角動物，但女人的外表並不是男人婚外情的主因？

沉悶生活、被忽略是出軌的原因？

以為出軌是因為色迷心竅，把持不住？聽說男人偷食，並非單為情慾，而是心靈上的需要。日復一日的生活，圍繞著上班工作、賺錢買樓，平凡枯燥又乏味得很，誰也會對於現狀，或多或少有些倦怠感。在婚姻中，與老婆過著柴米油鹽的生活，愛情早就變成親情，愛人榮升親人，朝見口晚見面，話題日少，生活穩定卻更見沉悶。

而小三的出現，正好讓苦悶生活變得不一樣，新鮮的刺激感、溫柔軟語、體貼愛意，專注的仰望，戀愛感覺讓男人feeling alive again。婚姻內得過著現實、銅臭又死板的生活，而婚外情卻只需要享受當下、風花雪月、談情作樂的一刻，是放鬆亦是逃離吧！

中年危機令心癮起？

聽說不少男人人到中年，面對著現況、事業上的樽頸位、比上不足的財富、成就、大大小小的重要抉擇，開始對「人生的意義」充滿著疑問。彷彿踏入不惑之年，卻累積了不少不滿、不如意、失落和焦慮，是年紀愈大，幸福感愈下降麼？所以聽說不少有中年危機的男人，會突然買了一輛跑車，或是交一個比自己細一截的女朋友。是要顯示這年紀依然過得很好麼，有一輛dream car，挽著一個年輕貌美的女人，大概便證明自己有相當的魅力和財力，足以獲得年青美眉的青睞，願意放棄同齡的鮮肉，亦要跟一個「熟男」一起吧？