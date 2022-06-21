名牌手袋作身分象徵就可「門當戶對」？一改上流造型，就能順利釣到金龜？

「喂，今期Dior呢個款幾靚喎！」朋友Y興緻勃勃的把catalogue發給我！

「哈，做咩突然想買手袋啊？」包包控的我一說起手袋便高興了，但她一向不算是捨得買名牌包的人呀。

「最近識咗個男仔，佢有啲家底，著衫都係大牌子，成日同我去高級地方食飯，唔係酒店就係omakase，去得靚地方，我都要裝下身啦！」

「即刻要買個貴手袋啦？」我笑了出來。

「同場啲女人拎個幾萬蚊嘅手袋，我就拎住個Coach……點都要有個名牌袋撐下場嘅！」她直白的說。

噢，原來買手袋是為了和男人出去更體面？認識了有米對象，對方穿戴有一定「卡士」，要配得上他，出入好地方時不會丟人現眼，也該加碼裝扮呀。手上的手袋要同時升級，才能突顯自己「身價」！

一位內地朋友曾說過，她身邊確有些女生有如此想法，穿戴衣物要名牌、手挽大牌包，為的是打造上流生活的表面人生，營造同等的人設，才能更易接近富貴對象，順利釣金龜呀。

喜歡名牌並無不可，我也是「包包控」，無論是歐遊shopping，或是好幾次閒逛專門店即看即擦卡，反正喜歡又afford得起，就當是犒賞自己，有物慾才更有動力掙錢呀！手上好幾個C牌包包在家珍藏，我偏愛它的皮質、款式，觀賞為主，甚為少用。喜歡歸喜歡，從不是為了拿著名牌包包，以為身價提升！

聽Y那樣說，是佩服她的坦白還是膚淺？原來除了和同場女人爭艷鬥麗外，還要挽著一眼便知的手袋，拿起名牌便能瞬間融入麼？分不清她是急著和高質對象拉近距離，還是覺得自己太平庸，怕被比下去！

一個人是否「高級」，是在於身上的名牌？在高級餐廳是從容自在還是緊張的四圍張望，和他人的裝扮作比較？素質從不在於外在或物質，而是內在教養和行為舉止吧，簡單至點菜時的語言亦是最好的反映。看著她平時連完整英文句子都未說得好，點餐時結巴的指著menu 「this this this」，我便想笑了，從不覺得她穿戴多少層名牌能為她「加持」呀，嘿！

後來聽說Y為求牌子，卻捨不得花上好幾萬元，最後轉為入手一個二手包，手袋上明顯的磨損痕跡、皮質扁塌，我是不懂欣賞了！

想起有位女性朋友，外表平凡，手上總拿著同一個Kate Spade手袋、無牌子的衣服、腳踏Zara布鞋，在人群中並不起眼。然而說話時悠然自若，滿口流利的英文，氣質不凡，她是外科醫生，前一晚在醫院捱更抵夜地為病人動手術，翌日素顏、頭髮亂了、踢著平底鞋和我食lunch。她需要名牌裝身麼，沒有華麗的裝扮，我依然覺得她閃閃發亮。

一個人是不是充滿魅力、高級或上流，從來都不是單靠名牌所賦予的。