不想與「污糟」的身體親近？被背叛後，如何面對性與不性的掙扎？

性生活不協調可能會引發感情危機，但感情危機卻不能用性行為去解決。

「我自己捨不得這段感情，加上他又認錯承諾改過，所以即使他作過對不住我的事，我仍希望這段關係可以維持下去。」數星期前她發現丈夫「偷食」，雖然被背叛有難言的心痛，但她沒想過與丈夫分開。

「既然已經作了決定，那你的煩惱是甚麼？」人的情緒很多時都跟不上腦袋的想法，所以我想了解她此刻的內心狀況。

「我一個矛盾。」她緩緩地說：「他曾經跟不同的女人上過床，我覺得他很『污糟』，現時不想跟他有性行為，但我又擔心…如果拒絕他，他會否再有可能出軌？」

發現丈夫出軌之後，她跟丈夫有過兩次性行為，全程都不投人和不覺享受。做愛時，她在床上閉上眼，腦海裏浮現出丈夫與別的女人上床的影像，內心難受得只想他快點完事。

「在他出軌前，你們一直有固定的性生活，你也察覺不到你們的性生活有甚麼問題。對於他出軌，你感到十分意外，看來性不一定是出軌的主要因素。」我希望她明白，性不性與情不情不一定是因果關係。

「我是否應該逼自己繼續跟他有性生活？」她追問。

「重點未必在於性，而在於你覺得『被逼』，意味你要求自己不情願地用性滿足他。如果你帶著被逼的心態跟他做愛，我只擔心你愈做愈不愛。一旦將性視為工具，人也容易將自己變成性工具。」我問她：「有沒有將你的矛盾和擔心給他知道？」

「沒有。」她擰擰頭說

「夫妻性生活，從來都不是個人的事，除非你將性視為工具或手段去達到自己目的。」如果他們不只是想維持一段表面的婚姻，那麼面對相處時的掙扎和修補關係，就不可能是她獨個兒的事。

只有心甘情願的付出，才能感受真實的快樂；只有不將接受與付出視為理所當然，才有獲得幸福的資格。