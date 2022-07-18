跌進窩心卻缺乏專一的感情？於第三者而言，是命運的作弄，還是她親手剝奪了感情的自主權？

幸福的荒謬之處，是你感到被愛，但對方卻是一個你不應該去愛的人。

「我以前的男友，大方豪爽、率性隨意，願意為朋友付出，但我們的感情只維持了半年就分手，因為我覺得他重視朋友多於重視我，他則覺得我挑剔和要求高，令他有被約束的感覺。其實他為人不錯，但我覺得他對我不夠體貼，對我的重視程度不夠。」她繼續說：「要求男友對自己體貼，將自己放在第一位，是個合理的要求，是嗎？」

還不及回應她的問題，她就向我提及第二段戀情：「九個月前我認識了他，雖然認識不久就上了床，但我絲毫不覺得他是因為想跟我上床而對我好。我們相處時很投契、很舒服，最重要的是他對我很體貼、很細心，前度做不到的，他完全做到。」她頓了一會後緩緩地說：「但我們的關係未必會長久。」

認為前度對她不夠好，所以半年就分手；現任對她很好，為何覺得感情不會持久？

「他已經結了婚，而且有一個三歲兒子。」原來不是她不想擁有這段闗係，而是她知道這段關係本來就不屬於她。她知道自己不會長遠留得住這段感情，但他給她的窩心感覺，令她留住自己在關係裡。

男女之間的吸引力有兩類：第一類在床上，是一種原始衝動的滿足；第二類在床下，是一種窩心感覺的體會。無論是上半身還是下半身，總有令人難以抗拒的魅力。

「你似乎也很清楚：吸引你的不是這段感情，而是你在這段感情中得到的感覺。」我對她說。

「為甚麼我的感情路會這麼不幸？」她問。

「或許是因為你對感情的原則出現了混淆。」我對她說。

她一直期望男友對自己體貼重視，並視此為感情最高原則，此刻她嘗到窩心感覺，卻又發現這段感情欠缺了一個關鍵元素：專一。

盲目，是明知沒有結果的事情，仍是任性的握著不放手。希望她周旋於幸與不幸的糾纏時，不要刻意剝奪自己在感情上的自主權。