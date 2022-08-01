擔心懷孕而不想與伴侶親密？不安和掙扎，已影響夫妻間對性愛的投入

擁有和諧及雙方都滿足的性生活，誰人不想？偏偏在現實世界，很多人在床上面對的，是內心糾結及伴侶關係的拉鋸。

「近一年，可能是生活忙碌，我沒有心情做愛，但丈夫的性需要強，我覺得有點難應付。」已婚三年的她說。

現時她與丈夫的做愛次數是每月一、兩次，以年輕夫婦來說，這個性愛次數跟我腦海中的「性需要強」，似乎不太吻合，再次反映性需要的強弱，是很主觀的理解。更耐人尋味的，是他們的性愛頻率，一年前還是每星期一、兩次。她亦不諱言，夫婦因性生活問題而引發的不滿明顯增加，雖不至惡言相向，距離感卻在累積。

「他說不用避孕套的感覺好一點，但我不想，因為我現在沒有服避孕藥。」因為生理周期不穩定，醫師建議她減用避孕藥，她擔心沒有避孕下進行性行為，會增加懷孕可能性。

「我們半年前剛置業，而我又轉新工作不久，有很多事情及經濟安排要兼顧，我不想現在懷孕，但拒絕做愛又會令他不悅。」她開始說出內心掙扎根本不在次數，也不是性慾強弱。

「擔心懷孕的不安心情下做愛，對你的性愛感覺及你們的性關係，有甚麼影響？」我問她。

「現在像是責任去滿足他，較難投入，同時又希望做愛次數減少。」每次做愛後，她都計算經期時間，評估受孕機會，但由於生理周期不穩定，她愈計算，就愈覺難以預算。

「撇除懷孕可能性，你的不安和掙扎，已影響到你對性愛的投入，對夫妻體會性親密，也造成障礙。」除了次數，我希望她更留意性關係的質素。

「千萬不要認為跟對方表達自己的不爽，就不是一個完美情人。世上沒有完美情人，只有願意面對和修復關係的人；也不會有無情緒的人，只有不懂面對情緒的人。」我對他說。

夫妻之間有不同，從來不能避免，關鍵在於不同(Difference)會否變成距離(Distance)，以及雙方面對不同的方法，是衝突(Conflict)還是妥協(Compromise)？