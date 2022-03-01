疫情苦悶枯燥，同事們送上貼心又貼身禮物！該按「指示」回禮？

最近疫情嚴峻，向來心野的他，過去幾乎隔兩、三晚便帶女生回家翻天覆地，近日已減少「覓食」，惟有在家自娛，或在公司裡偷偷摸摸，消耗過盛體力。

午飯百無聊賴，閃到公司附近日本雜貨店，選購成人玩具增添樂趣。拉開情趣區布簾，赫然看見公司裡的她正在選購「巨型蝦條」。

「厲害吧！」她把手上「巨型蝦條」放在他褲襠旁比劃。

「神經，」他乾笑退後半步，「現實哪有⋯⋯」

「就是現實得不到滿足，才要買『巨型蝦條』。」他瞪大眼，「別誤會，我喜歡『真人快打』，我意思是真人沒有這個尺寸。」

「受得住？」他瞄一眼「巨型蝦條」。

「女生的『收納』能力比你想像的高。」她拿起另一條尺碼細一點，再次在他褲襠前比畫。

「這個較接近，」尺碼比剛才的細，但還是足以自豪的尺寸，「玩具有甚麼好玩？」

「那麼你又來情趣部？」她乾笑，再蠢的人也知他暗示甚麼，「聽說這『飛機蛋』很流行，送你？」她指著旁邊貼著「激安」貼紙的熱賣品。

「其實我也喜歡『真人快打』，」她失笑，「別誤會，我指電影《Mortal Kombat》。」

「沒膽鬼，」看看手錶，「算了，差不多兩點，要回公司，走吧。」

「我有點事請半天假。」

「唏，你皮膚很乾，多點敷面膜。」

「這陣子甚麼也乾，」他鬆鬆肩，「快走，夠鐘。」

第二天回到極度冷清的辦公室，他發現桌上多了一隻「飛機蛋」，下面字條寫著「記得用，最好自拍給我看效果如果。」

他既驚且喜，沒料到她如此大膽有此露骨要求。本著你想要我敢做的宗旨，他敬謹如命。

確認四周無人，他小心翼翼拉下褲鏈，掏出漸漸進入狀態的小家伙，套入「飛機蛋」，一邊享用一邊自拍。完事後，把照片發給她。

「按你要求自拍給你，超爽，謝謝。」

今天在家工作的她，收到短訊後嚇得大呼一聲：「死變態！」

「你沒發現桌上的公文袋？」面紅耳熱的她質問。

「見到了，一直沒留意。」放下「飛機蛋」，才發現字條下的公文袋，裡面有數片補濕面膜。

「昨天回公司途中順便買給你的。」

「原來還有面膜。」又「飛機蛋」又要面膜又大膽，如此細心的女同事哪裡尋？

「不是『原來』，是『只有』面膜，你那個玩意不是我送的。」

「你意思是，叫我敷面膜後拍照給你看效果，是嗎？」

「你以為呢？」

「不是嘛？」公司裡的好兄弟突然站在身旁，指著桌上已「失身」的「飛機蛋」笑問：「用了？見你近日很寂寞，買來送你，你真的很寂寞啊！」





