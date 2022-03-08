無樣無身材，連在交友App約炮都遭彈鐘！成功完事全靠SM皮革小頸環？

身邊已經沒朋友用「T」社交平台，他卻樂此不疲，全因 「T」默許發放成人內容。由最初只當觀眾瀏覽，到後來成了一分子，分享自拍大膽照片及視頻，身體任看，樣子除外。一直保持神秘的他，終於成功約炮。

「呀……」時鐘酒店內除下口罩露出真面目，女方失望到絕境。

「先洗澡？」他有自知之明，為免她打退堂鼓，速戰速決。

她借詞回覆短訊，請他先進浴室，聽到花灑聲後一聲「有事先走」，迅速離開時鐘酒店。

他長得不好看，也沒好身材，靠比人大膽好玩的相片吸引粉絲。現實中長期欠奉的存在感，統統賺回來，這才是他對「T」程式不離不棄的真正原因。

既然繳了房租，就地取材拍一輯裸照，立即分享，以為可以贏取掌聲，滑鐵盧收場。

「一個人的時鐘酒店？」

「被『彈鐘』？可憐。」

「開房打飛機？有錢人。」

「難怪一直不露臉。」

所有留言共通點，都附上笑哈哈「Emoji」。

萬念俱灰，打算退房之際，發現剛才她坐過的位置旁，有一個連著小鐵鏈的黑皮頸環，相信是她趕著離開時不小心遺下。她透露過對「SM」很好奇，也說過會為他帶來驚喜，頸環就是驚喜？

「AV」看得多但從沒試過，面前出現經典頸環，按捺不住套上，金屬扣「啪」一聲合上，超方便。床邊偌大鏡子中的自己，頓時變得帥氣，果然人靠衣裝。

差不多是時候回去，才醒覺沒頸環的鎖匙。幾乎把房間反轉也找不到，套了頸環，活像一頭氣急敗壞的小狗。

急忙聯絡物主，誰知她已全方位封鎖了他，怎算好？

「壞消息，」同事突然打電話來，「有同事確診，老闆說明天所有人要做快速測試，陰性才可上班。」

「這麼晚才通知？我怕藥房也關門了。」

「現在還來得及，快去買！」

拉高衣領也遮掩不了頸環，惟有用浴室大毛巾充當頸巾掩飾，垂下頭匆匆離開。

「先生，」時鐘酒店員工在走廊把他叫住，「毛巾不能帶走。」

「咖哩——」

「『咖哩雞』（吻痕）？」店員失笑。

一輪拉扯，整個人在地上滾了一圈，毛巾甩到地上露出黑皮頸環。正想站起來之時，突然有人捉住鐵鏈，像遛狗一樣把他拉到一邊。

她不捨昂貴的頸環，惟有折返現場，打開大門發現他已套在頸上。

「很好看……」她臉上終於露出滿臉笑容，「既然已套上，不如……」

「回房間再說，很尷尬。」看來，他已忘記買檢測包的事。