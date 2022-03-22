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22/03/2022

男朋友左眼見到鬼？可助工作暢通無阻，仲可幫他隨時享齊人之福？

#兩性關係 #外遇 #性愛 #Love Philosophy #鬼神
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    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

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    逢周二更新

 

　　「你還是多等一會才到茶水間。」他提著空杯子從茶水間拆返，面有難色跟她說。

 

　　「有甚麼問題？」她吞一吞口水，「有人偷情？」

 

　　「不是，」他皺眉搖頭，「呀，就當是。」

 

　　「難道你又看見那些？」她臉色開始轉青。

 

　　「不要說，聽到怕會纏上你，把杯交給我，待會替你泡咖啡。」

 

　　聽說他左眼見到鬼，不時替她避過一劫，另類方式保護身邊人的男人神秘又性感。

 

　　「今晚不如來我家，」她輕咬下唇偷笑，「我不敢到你家。」

 

　　「我家很乾淨，沒有那些東西。」他側身單手插褲袋，帥得令她鬼迷心竅，要撞邪的話，她早撞了。

 

　　下班開車到她家幽會，途中他面有難色，自言自語一陣子，提議轉場到山頂「車震」。她來不及暗喜，他突然停車。

 

　　「不如⋯⋯你乘的士回家，今晚打電話給你。」

 

　　「怎麼了？」她感覺空氣彌漫詭異氣息。

 

　　「我⋯⋯聽到一把聲音，叫我不要帶你到山頂，你會有血光之災。」

 

　　「聲音？」

 

　　「剛才過隧道時有朋友上了車⋯⋯」

 

　　「可以了可以了，不用說，我自己回家。」她嚇得雙腳發麻，好不容易下了車，轉乘的士回家。

 

　　「昨天你沒事吧？」第二天回到公司，她主動上前慰問。

 

　　「沒事，沒惡意的，其實我應該早點把真相告訴你。」放下手上咖啡，坐在辦公椅上捉著她一隻手說：「五年前我到泰國，學習養⋯⋯」

 

　　「不要說不要說，」甩開他的手，「我最怕這些。」

 

　　「放心，其實它一直與我同在，助我工作暢通無阻，它也很喜歡你，會幫你。」

 

　　「所以⋯⋯不時提點我們別去某些地方？」

 

　　「是的，」他站起來，用最溫柔的臉望著她，「抱歉，今晚不能陪你，它叫我⋯⋯」

 

　　「不用說，我回家等你電話好了。」

 

　　一個最甜蜜又無奈的吻打發了她，那天晚上，他到酒店和另一女生鬼混。他知道她怕鬼，一直用鬼神之說打發她，好讓他隨時享齊人之福。

 

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