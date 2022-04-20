能私有化女神，工作還不特別落力？原來沒作為的人，只要善加利用也能成為賽道上的「電兔」

跳下名貴房車，提著兩盒高級酒店買來的西餅回到公司。

「各位同事不用客氣。」像香港小姐繞場一周，逐一請同事吃西餅。

「嘩！這個很名貴」、「超美味！」、「剛吃了早餐也忍不住要吃。」此起彼落讚美聲響遍整個辦公室。

「你也吃一個，特地留給你的。」她模仿韓國女團性感又青春的姿勢，在他辦公桌上放下最精緻的西餅。

「謝謝你！」瞄了一眼，是他討厭的士多啤梨味。

「怎麼不吃？」扁扁嘴，小女孩等爸爸哄的模樣。

「忙著覆電郵，待會再吃，」呷一口咖啡，「對了，前天給你的工作完成了沒有？」

「還欠一點點，明天——」

「明天？」說好今天完成，還欠一點點的工作竟然要待到明天，「儘快。」

她是老闆朋友的女兒，剛大學畢業，賣人情安排在公司當個小職員，表面上吸取工作經驗，其實只是打發時間。不用心工作，最熱心派福利——名店甜品、酒店西餅、貴價水果之類，當然還有老是常出現的事業線。這方面高手一名，不太長不太短，女同事覺得不經意，男同事心臟卜卜跳。大家都知她對公司沒貢獻，看在無間斷的厚禮，都不討厭她。

同部門幾個男同事頻頻向她獻殷勤，分派給她的工作，都由男同事完成。他不想多事，不影響工作進度，同事出於自願，惟有接受。

原本感情不錯的幾個男同事，因為女神出現，關係愈來愈差。他聽過男同事在女神面前偷偷數落競爭對手，無所不用其極。

「不要接近A，他有女朋友。」

「B很爛賭，經常問同事借錢。」

「清潔姐姐在C垃圾桶，發現完事後用過的紙巾。」

身為部門主管的他，眼見情況愈來愈差，既然無法解僱，惟有好好利用，召見三位發情男同事。

「大家工作量愈來愈多，短期內公司不會加人，看大家表現，誰表現良好，就派她當助手一個，你們加油。」

為私有化女神，ABC格外賣力，整體業績有明顯改善。原來沒作為的人，只要善加利用，也有存在價值。即是從前澳門賽狗場上的電兔，平日沒人對它感興趣，但在跑道上，就是一切動力來源。

照照鏡，他也想成為眾女同事的電兔，可惜，可惜。