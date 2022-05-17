辦公室「生存之道」：一隻保溫杯搞定老闆，平日所受的氣一筆勾銷？

老闆從房間內大叫把他召過來，然後走到門外秘書桌前當眾破口大罵。待老闆罵夠後才開口解釋半句，老闆又開罵，最後知道原來罵錯人。情況跟和男友吵架吵到一半，發現錯的是自己一樣，老闆拋下一句「我不理」轉頭走了。

「你怎忍得老闆？」她抵不住來安慰幾句。

「老闆消消氣便沒事，反正不是我錯，一開始反駁反而罵得更狠。」他總是泰山崩於前而色不變，溫文爾雅得像世外高人。

「偶爾也要還擊，不能太好人。」

他聳聳肩笑笑回到自己座位繼續工作。公司出名的大好人，也是老闆的出氣袋。工作表現中規中矩沒出過其麼大差錯，公司幾次大執位，都是倖存者，有他一套辦公室生存之道。

午飯，她來到餐廳才發現忘記帶手機，無法出示安心出行，惟有獨自買外賣回公司吃。同事都外出用膳，辦公室靜得只剩冷氣聲。

老闆房間那邊隱約傳來一點聲音，反正要到茶水間洗手，順路過去看一下。走廊轉角不遠處，赫然發現他在老闆秘書桌前有所動作，閃到一角偷望。他背著她，雙手在胯下有所動作，好像做著不太道德的事。

一時間她不知如何是好，平日外表斯文有禮的他，原來這麼變態。慌忙間不小心碰到牆角，「哎呀」一聲，給他發現。

「呀？」他回頭看見她，在秘書桌前呆住了。

「哈哈。」她揉著額頭乾笑。

「沒……沒事吧？」他強裝冷靜。

「沒事，沒事。」她屏住呼吸，發現他「火車未到軌」。

「喔！」知道出醜前，轉身躲過她視線，「那個……其實……」

「沒事。」走到他身旁，才發現他一直用身體擋著老闆的保溫杯。難道他剛才對著保溫杯做變態的事？再沒脾氣的人也有陰暗面，原來他用這種方式報復。

他支吾以對，公司上下都極討厭老闆的無理取鬧，大家同仇敵愾，為了消減他的尷尬，拿起保溫杯毫不猶豫吐一口口水。嚇得他瞪大眼望著她，工作壓力太大？還是精神有問題？怎麼她會做出這種事。

「老闆保溫杯，我想整他很久。」她放下保溫杯失笑。

「看來你也很討厭……」

「哪個打工仔不討厭老闆？」做了壞事，呼一口氣冷靜下來，「大家保守秘密。」

向他打聽還有沒有恨之入骨的同事，聽說還有幾個，她開始擔心他們的健康同時，也慶幸自己沒有用保溫杯。洗過手回到自己座位吃飯，打開飯盒有點後悔買了白汁雞絲飯，想到他剛才做的事，十分倒胃。

另一邊大好人的他，再三檢查壞了的拉鏈有沒有再滑下來，而他仍然未知道，有人誤會了他剛才對著保溫杯做了壞事。