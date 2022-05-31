連荃灣人氣鮮肉切割員都比下去？一個在褲管下不為人知的小癖好，開發女生另一個小宇宙！

她喜歡小鮮肉，也喜歡健壯的，疫情前去得最多的地方是韓國，追星由朝追到晚。疫情下乾等兩年多，上星期抵不住好奇，到荃灣走了一轉。明明除了即食麵甚麼也不會弄，也為了一睹人氣鮮肉切割員風采，買了半斤豬肉。

她喜歡看男人的腳踝，近年流行吊腳褲不穿襪，天天滿足她的好奇；可惜男神不是廣告中的穿搭，穿了長黑水鞋，失望到極點。

提著不知如何處置的半斤豬肉離開肉檔，遇上熟齡男同事。同層另一部門，工作上偶爾有聯繫，戴了口罩也不會令樣子加分，沒身材活生生會走動的鮮肉。

「這麼巧？」他打招呼。

「嗯，」她點點頭，「替我保守秘密，我來打卡，要買豬肉？送你。」同事還沒有回答，她把手上的一袋豬肉擠入他購物袋內。

第二天趕著到樓上開會，來不及等升降機，惟有跑樓梯，遇上同樣趕開會已跑到上層的他。她抬頭一望，他褲管露出短灰襪，奇怪的是，灰襪下竟然還有一層薄薄半透明的東西——絲襪？

她呆了半秒，腦袋一片空白。走進會議室，正正坐在他對面。會議期間無法集中精神，是眼花？還是他另有癖好？借故拾回掉到地上的原子筆，偷看對面桌下的一對腳。不得了，他真的在短灰襪內多穿一對絲襪——長絲襪？襪褲？男裝？女裝？很重口味，但她莫名的興奮。

健壯小鮮肉只能飽眼福，遇過正經八百的男生，床技悶得要死，毫無新意，做到一半簡直想離場。她喜歡看 AV 中猥瑣男優，其貌不揚但想像力豐富，眼前似乎出現一個夢寐以求的人選。

抵不住好奇，會議完畢偷偷上網搜尋「男人絲襪」。有說人的腦袋只用了不足五個百分比，看來是事實，搜尋結果大開眼界，開發她腦袋另一個新宇宙。

內心充滿矛盾，美感上實在是零，簡直是災難，但觀感上卻激發她難以啟齒的好奇。為了令自己內心好過點，她視之為癖好，一種令人面紅指數爆燈的癖好。

她為自己的重口味煩惱，在茶水間拿著水杯發呆。

「怎麼了？」熟齡男同事突然從身後閃出。

「呀！」一時間六神無主，「呀⋯⋯我爸生日，為生日禮物煩惱。」好不容易編出大話來。

「男人嘛，送實用的好。」

「對對對，」說謊的女人腦袋急轉彎，「他的襪子都破穿了，你可有好介紹？」

「嗯？」男神輕皺眉，「送平日他穿慣的款式，再送一兩對特別的作小驚喜。」



「男裝絲襪？」她情難自控望著他的小腿問。

「吓？」男神乾笑退後半步，「也可以，但有點老氣不好看。」

「所以外面多穿一對——」自知失言立即打住，男神手心冒汗面紅紅不懂反應。

「我⋯⋯想看⋯⋯」男神心跳近乎停頓，右手輕輕抓住大腿褲管，猶豫要不要拉起給她看之際，她突然按住他手背，「不如今晚換個地方給我看。」

二人嘴角一翹，只是給口罩遮掩看不見，留住最後一絲秘密。就像他褲管下不為人知的小癖好，到底是怎樣的款式？怎樣的質料？就只有換個地方後才能揭曉。