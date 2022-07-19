辦公室易萌情，還要做戲？催促公開關係，不是為名正言順，而是方便開始另一段地下戀情？

「我們還要偷偷摸摸到何時？」時鐘酒店房間內，來了好幾次高潮的她，筋疲力盡躺在床上，用最後一口氣問。

「遲一點再說，不是有了共識嗎？」他赤裸裸走進浴室避開話題。

他知道辦公室戀情很易萌芽，無時無刻提醒自己，就算要發生，也要選不同部門的。可減少工作磨擦，想見面又超方便，自由空間也更大；偏偏日久生情，看上同部門的她。

部門人數多，小心眼的人更多，選擇同級同事比較安全，共同進退，免卻上司下屬關係惹來閒言閒語。不幸地，這下屬各方面相當優質，樣子甜美身材比例適中，性格討好友善，不舉為已有除非不愛女人。

工作本來已壓力大，原來辦公室戀情壓力更大。

「今天會不會演得太過位？」她一絲不掛站在浴室門外，看著他洗澡。

「甚麼？」自覺剛才床上表現良好的他，原來她一直在演，「你剛才不是——」

「神經，」她失笑，「我指今天下午，你罵我罵得很誇張，坐老遠的同事也聽到。」

「啊⋯⋯」今天她犯了極低級錯誤，他真心火起不是裝，「其實——」

「對不起，我實在不該，」聽到她為自己的錯誤道歉，總算有點安慰，「我不該拍枱反駁，我演技太浮誇了。」原來未知錯。

「你把報價單發錯給另一客戶——」

「不怕，反正不同產品，跟他說一聲就是。」下午好不容易撲滅的怒火，一下子又燒上心頭。但他不想在時鐘酒店談公事，惟有忍一下，「我真的受夠，不能公開我們關係？」

「再想一下。」假如公開戀情，下次她再犯這些低級錯誤怎算？罵她？她以為在演戲，不罵？同事覺得偏私，不行。公開不公開辦公室戀情，有時和結不結婚差不多，幾乎是不歸路。

那天以後，她一直挑戰他底線，是因為不肯公開關係而鬥氣？最惱人的是，她開始拒絕床事。聽說這是婚後才出現的酷刑，現在提早預支，會不會過早？

「我想調部門，」她突然提出要求，「我發覺不太適合這部門，老是犯錯。」

「你想清楚？」

「你說過不同部門比較好，不是嗎？」近日二人關係轉差，難得她主動挽救，只是轉部門，要見面也十分方便，於是一口答應替她安排。

調職後，她沒有再提及公開關係的事，直接變得更冷淡。後來幾經轉折下打聽到，她和調職後的部門男同事發展地下情，更震撼的是已交往一段時間。回想一下，之前不停催促公開關係，其實是逼他到牆角，想他抵不住跟她分手。調部門純粹只是遠離他，方便另一段公司戀情而已。