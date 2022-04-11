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性治療師手記
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11/04/2022

既然背叛了婚姻，為何不選擇離婚？出軌者的拖拖拉拉，原來也是一種選擇

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　出軌令人難以自拔，在於那種既得若失的忐忑和想像，令人在短暫激情和長期感情間，不斷蹉跎遊走。

 

　　「如果大家感情不再，我寧願他乾脆說分手。若他真的不再愛我，大可以離婚，為甚麼要出軌？現在的每一天，我都像在被折磨。」她顫抖的聲線，像是要花很大力氣才能說出每句話。

 

　　「我希望他清楚告訴我他的決定：要我還是那個女人？」她希望出軌事件可以盡快了結，免得每天都要面對掙扎和撕裂。

 

　　她丈夫有一次私下對我說：「面對現時情況，我也不知怎樣選擇？我不想傷害他們任何一個。」我相信他的為難不是裝出來的，但這種為難是他親手製造，沒有人可以幫他移除。

 

　　在兩段關係間拖拖拉拉，有些男人是主動拖著，想要同時保持兩段關係。他則是被動拖著，認為選擇任何一方都會對不起另一方，於是不知怎樣選擇或覺得沒有能力去選擇。一個沒有能力處理感情的人，自然也缺乏選擇關係的能力。

 

　　「你不去做選擇，除了不想傷害任何一方，他們是否也滿足著你不同的需要？」我希望他察覺，當認為自己做不到抉擇，其實也是作了抉擇，只不過考慮的重點，是自己。

 

　　出軌者選擇第三者，很多時不是因為外遇比配偶優勝，更不是想以外遇取代配偶，只是因為外遇與配偶不同。換句話說，他想擁有一段婚姻，又同時想有一個情人；到事件被揭露，卻又感到難以取捨。不主動決定，除了可以迴避口中說的傷害，還可以被動地減少內疚。

 

　　「怎樣決定才是正確？」他曾經問。

 

　　「當製造了錯誤，就不大可能在錯誤中找到正確。要全身而退，各人安好，沒人受傷，只是一個幻想，就像當初以為婚外情可以滿足自己需要一樣。」我對他說。

 

　　他需要審視的，不是強調自己會傷害誰，而是不再以避免傷害別人為理由繼續作出傷害，面對自己一直在迴避的責任。

 

 

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