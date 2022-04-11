既然背叛了婚姻，為何不選擇離婚？出軌者的拖拖拉拉，原來也是一種選擇

出軌令人難以自拔，在於那種既得若失的忐忑和想像，令人在短暫激情和長期感情間，不斷蹉跎遊走。

「如果大家感情不再，我寧願他乾脆說分手。若他真的不再愛我，大可以離婚，為甚麼要出軌？現在的每一天，我都像在被折磨。」她顫抖的聲線，像是要花很大力氣才能說出每句話。

「我希望他清楚告訴我他的決定：要我還是那個女人？」她希望出軌事件可以盡快了結，免得每天都要面對掙扎和撕裂。

她丈夫有一次私下對我說：「面對現時情況，我也不知怎樣選擇？我不想傷害他們任何一個。」我相信他的為難不是裝出來的，但這種為難是他親手製造，沒有人可以幫他移除。

在兩段關係間拖拖拉拉，有些男人是主動拖著，想要同時保持兩段關係。他則是被動拖著，認為選擇任何一方都會對不起另一方，於是不知怎樣選擇或覺得沒有能力去選擇。一個沒有能力處理感情的人，自然也缺乏選擇關係的能力。

「你不去做選擇，除了不想傷害任何一方，他們是否也滿足著你不同的需要？」我希望他察覺，當認為自己做不到抉擇，其實也是作了抉擇，只不過考慮的重點，是自己。

出軌者選擇第三者，很多時不是因為外遇比配偶優勝，更不是想以外遇取代配偶，只是因為外遇與配偶不同。換句話說，他想擁有一段婚姻，又同時想有一個情人；到事件被揭露，卻又感到難以取捨。不主動決定，除了可以迴避口中說的傷害，還可以被動地減少內疚。

「怎樣決定才是正確？」他曾經問。

「當製造了錯誤，就不大可能在錯誤中找到正確。要全身而退，各人安好，沒人受傷，只是一個幻想，就像當初以為婚外情可以滿足自己需要一樣。」我對他說。

他需要審視的，不是強調自己會傷害誰，而是不再以避免傷害別人為理由繼續作出傷害，面對自己一直在迴避的責任。