「我應否與他結婚？」婚姻，不能將錯就錯，也無法委曲求存；步入教堂就永遠幸福快樂？

婚姻不是感情的必然結果，也不是幸福的保證，兩個人在感情內的問題，不會因為結婚而消失。

「我不知道我應否跟他結婚？」拍拖三年的她，有一天突然問我。

看見她沒精打采的面容，我對她說：「有些人向別人提出問題，內心其實已經有自己的答案。」

「你覺得我已經有答案？」她反問。

「如果你想結婚，你會告訴別人你決定結婚，而不會詢問別人應否結婚。」我對她說。

她沉默了一會說：「我不想我的結婚理由是因為我們已經拍了拖三年，又或是因為我已年過三十，父母想我結婚而結婚。」

「你和他的感情怎樣？你跟他一起時開心嗎？」兩個人結婚，感情理應是關鍵所在，但她卻沒有提及和男友的感情關係，這才是問題所在。

他的男友工作很忙，兩人有時一星期才見一次面。她曾經向他撒嬌和投訴，要求大家多點見面，但情況沒有改變。她漸漸習慣了不再要求、不再渴望。數月前，男友忙於為公司擴展新業務，他們曾經在一個月內只見過兩次，但她內心沒有絲毫不滿，是愛化成接納還是愛變得空白？

「在我們很少見面的那段時間，我竟然沒有想念他的感覺，我開始想：如果他不在我身邊我也可以如常生活，沒有不足的感覺，他在我心中的位置是否真的很重要？如果不愛，為甚麼要結婚？如果結婚只是為了生活上有更多保障，為甚麼會有那麼多人離婚？」她漸漸意識到，對結婚的猶疑是源於感情上的不肯定。

「感情，可以騙到別人但不能騙到自己，如果你仍然重視這段關係，那就應該坦誠跟他談談，向他表達你覺得雙方感情上出現了距離，看看彼此能否合作解決？無論是戀人還是夫妻，這都是應有的態度。」我對她說。

婚姻，不可以將錯就錯，也無法委曲求全，感情的缺口亦不會因為結婚而變得完滿。步入教堂後就永遠幸福快樂，只是童話故事的素材。