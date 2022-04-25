性與愛的分歧：夫妻是否一定要有性愛？在情人與家人間，你想擁有怎樣的夫妻關係？

有些未婚男人會因為遇到「上床容易」的女人而雀躍，有些已婚女人則因為有個「上床不易」的男人而苦惱。

「性是婚姻中不可缺的部分，除非兩人已經沒有愛。」已婚她的說。

「性與愛是兩種不同的東西，做愛與否，受很多原因影響；經常做愛的夫妻，感情也不見得一定是好。」身旁的丈夫回應。

各有立場的對話，表面上是對性與愛看法的分歧，背後卻隱藏很多複雜情緒和反應：女的因為懷疑和失望而質問，男的因為受壓迴避而防衞；感情在不經不覺中被磨蝕。

她覺得生完小孩後，丈夫對自己的性欲愈來愈低，即使她提出性暗示，主動觸碰他身體，他都以不同理由迴避和拒絕。不明所以的委屈和憤怒，令她有過放棄婚姻的想法，也有過衝動往社交網找個願意碰自己身體的男人。

「只要有感情，是否一定要做愛？」有一次她丈夫私下問我。

「我認為問題重點不在是或否，而是你們的分歧已經為雙方感情帶來危機，兩個人也各自埋藏著會侵蝕關係的情緒。」我希望他明白答案不在於有沒有性行為或性愛次數，而是性關係已經失卻了和諧容納。

「我曾經聽過『聖母–妓女情結』，真有這樣的東西嗎？」他突然問我。

「聖母–妓女情結」是心理學大師佛洛伊德提出的一個理論，認為在某些男人眼中，女人只有兩種：一種是冶豔主動，容易激發男人性慾的女人；另一種是令人尊重，不會令男人聯想到性的女人。

「你覺得對太太的性欲減少，是因為你對她的感覺，已經由伴侶變成你對她只有尊重心態的媽媽？」我問他。

「只要有感情，是否一定要做愛？」他重覆先前問題，沒有回應我的疑問。

「做愛，絕非必要，但性愛可以將伴侶關係拉得更近。伴侶的愛到了某個程度，自然會有一種想貼近對方的親密感，那是家人感情無法取代的。」我希望他弄清，在情人與家人間，想擁有怎樣的夫妻關係？