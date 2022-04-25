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性治療師手記
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25/04/2022

性與愛的分歧：夫妻是否一定要有性愛？在情人與家人間，你想擁有怎樣的夫妻關係？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　有些未婚男人會因為遇到「上床容易」的女人而雀躍，有些已婚女人則因為有個「上床不易」的男人而苦惱。

 

　　「性是婚姻中不可缺的部分，除非兩人已經沒有愛。」已婚她的說。

 

　　「性與愛是兩種不同的東西，做愛與否，受很多原因影響；經常做愛的夫妻，感情也不見得一定是好。」身旁的丈夫回應。

 

　　各有立場的對話，表面上是對性與愛看法的分歧，背後卻隱藏很多複雜情緒和反應：女的因為懷疑和失望而質問，男的因為受壓迴避而防衞；感情在不經不覺中被磨蝕。

 

　　她覺得生完小孩後，丈夫對自己的性欲愈來愈低，即使她提出性暗示，主動觸碰他身體，他都以不同理由迴避和拒絕。不明所以的委屈和憤怒，令她有過放棄婚姻的想法，也有過衝動往社交網找個願意碰自己身體的男人。

 

　　「只要有感情，是否一定要做愛？」有一次她丈夫私下問我。

 

　　「我認為問題重點不在是或否，而是你們的分歧已經為雙方感情帶來危機，兩個人也各自埋藏著會侵蝕關係的情緒。」我希望他明白答案不在於有沒有性行為或性愛次數，而是性關係已經失卻了和諧容納。

 

　　「我曾經聽過『聖母–妓女情結』，真有這樣的東西嗎？」他突然問我。

 

　　「聖母–妓女情結」是心理學大師佛洛伊德提出的一個理論，認為在某些男人眼中，女人只有兩種：一種是冶豔主動，容易激發男人性慾的女人；另一種是令人尊重，不會令男人聯想到性的女人。

 

　　「你覺得對太太的性欲減少，是因為你對她的感覺，已經由伴侶變成你對她只有尊重心態的媽媽？」我問他。

 

　　「只要有感情，是否一定要做愛？」他重覆先前問題，沒有回應我的疑問。

 

　　「做愛，絕非必要，但性愛可以將伴侶關係拉得更近。伴侶的愛到了某個程度，自然會有一種想貼近對方的親密感，那是家人感情無法取代的。」我希望他弄清，在情人與家人間，想擁有怎樣的夫妻關係？

 

 

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