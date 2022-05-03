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性治療師手記
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03/05/2022

分手後與前度做朋友，是大方的表現，還是對愛情放不下？

#兩性關係 #愛情 #分手 #前度 #女友 #感情 #Love Philosophy #分手做朋友
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　失戀的最大痛苦，不是失去曾經擁有的愛情，而是希望可以繼續擁有已經失去的愛情。

 

　　「她對我說：即使不是戀人，仍可以是朋友。我很認同這句話，即使分了手，戀情不再，也不至於要反面。」有些人認為要忘記一個人，最好是跟對方減少接觸，他卻認為分手後保持朋友關係，是大方得體的表現。

 

　　半年前女友向他提出分手，他一直以「分手可以是朋友」這句話「提醒」自己，過去半年依舊跟她接觸，保持每一至兩星期見一次面的「朋友」關係。但不是所有「提醒」，都會令人清醒。

 

　　「你跟她繼續保持接觸，對你要消化失戀的痛苦，有沒有甚麼影響？」我問他。

 

　　「見到她的時候，會讓我憶起以往相處的開心片段，失落的感覺像得到一點舒緩。」即使他們已經甩拖，他對愛的習慣卻一直沒有甩掉。在感情開始時，我們無法控制自己受對方吸引，當感情走到盡頭時，原來也是一樣。

 

　　「你跟她見面時，真的能當她是朋友？你想跟她復合的意欲和渴望，有否一直存在？」我問他。

 

　　「復合，當然希望！」毫不猶疑的回答後，他開始承認維持友情的背後，是不想雙方的關係是「友情」，而是希望有一天大家可以由「友情」返回「戀情」。朋友關係，只是一個和她保持連繫及讓自己繼續等待的平台。

 

　　「雖說是『做朋友』，但你和她的關係，以及你的情感，在本質上不是友情應該有的狀態。透過「友情」作為滿足復合的渴望，關係不真實之餘，只會增加自己的不甘心。」我不反對戀人分手後做朋友，只是希望他可以明白自己當下的狀況和動機。

 

　　分手後應否與前任做朋友？答案從來都不是黑與白的選項。如果在那段「友情」中，痛苦忐忑比快樂滿足的時間多，那麼你的選擇，正可能擾亂情緒和生活，這會協助過渡還是會增加掙扎？

 

　　愛一個人並沒有錯，但不要將「疼愛」變成「痛愛」。

 

 

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