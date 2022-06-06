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性治療師手記
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06/06/2022

出軌殺傷力遠比想像中大！由情感受傷到關係重建必經的6個歷程！破壞容易修補難，你明白嗎？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　「離開比留下容易」，這句經常被政治人物引用的話，有時也是婚姻關係的實況。

 

　　「事情都已經過了半年，她還是疑心極大，情緒十分反覆，這陣子還有說有笑，下一陣子就沉默不語。有時不知她是無心還是有意，常會說一些『有骨』的話埋怨、挑剔或指責我。唉，她不斷重提已經過去的事，不但無助於大家關係，對她自己也沒有好處。」他慨嘆自己的婚外情早已完結，半年以來行為循規蹈矩，卻仍沒法令太太重拾對他的信任。

 

　　「這情況或許正反映不忠對婚姻關係的破壞力和殺傷力，遠比你想像的大得多。」我對他說。

 

　　出軌後重新修補婚姻，並不是單靠出軌者一句「我錯」及被出軌者一句「原諒」就完成，這不是他們不想盡快雨過天清，也不是她不想放下，而是由情感受傷走到關係重建，本身就是一個對關係未具信心、情緒不斷起伏的過程。

 

　　出軌後想重建婚姻，需要經過以下歷程：

 

1）出軌者必須終止婚外情；

2）出軌者須向被出軌者致歉，深切明白出軌對伴侶和關係作出的傷害；

3）雙方表達重建婚姻關係的意欲和決定；

4）檢視個人及過去婚姻關係的相處模式及潛藏問題，避免將來再發生以「婚外」方法去解決「婚內」問題；

5）有足夠心理準備去面對和盛載生活中懷疑與信任、想抗拒又想親近的矛盾與起伏；

6）重建健康的相處方法，培育彼此感情，經驗親密與信任的感覺。

 

　　「人對感情問題覺得難以駕馭，大部分不是因為缺乏理性分析，而是被複雜而動盪的情緒所束縛，這情況會令出軌者覺得對方沒有真正原諒自己，被出軌者會懷疑自己心胸狹窄、缺乏包容。情感復原路上出現跌宕，不是因為愛得不夠，而是傷得太深。」我希望他明白破壞可以是瞬間的事，重建卻是耗時的歷程。

 

　　「原來『出嚟行，真係要還』，而且即使願意還，條路也不易行。」他面露苦笑地說。

 

 

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