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性治療師手記
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13/06/2022

男友那話兒不夠長？要多長才夠滿足伴侶？有些東西，比長度更重要

#兩性關係 #性愛 #Love Philosophy #陰莖長度 #性愛體驗 #男友那話兒
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　網上報導一位台灣女士分享她做愛體會的貼文：「我和男友在一起快兩個月…見面難免有一些互動…可是男友的…有點小，我的中指應該跟他差不多長…他剛進來的時候有一點感覺，可是後來愈來愈感覺不到他的…我經驗也沒有很多，可是我真的沒有感覺。」

 

　　女士形容男伴性器官長度與自己的中指差不多，size小令她經驗不到做愛感覺。看完貼文，我拿著一把尺走到太太身旁，量度她中指長度：8 cm。如果陰莖長8 cm，是甚麼一回事？

 

　　除非男士本身愛「自大」，否則應該回歸到女士的身理結構去理解她們的需要。女士陰道的長度一般是7-12 cm，而大部份神經線集中在陰道前三分一（即2.5-4 cm），包括陰唇及陰蒂，餘下三分二其實沒有太大感覺。陰莖勃起時如果有8 cm，已經超過陰道長度的三分二。以此推算，超過99%男人的陰莖長度，足以夠用。

 

　　可能是由AV而來的「性教育」，令我們誤以為陰莖愈長愈厲害，抽插深入到頂會令女伴樂得忘形。其實女人不會因為插得愈深就愈興奮；陰道性交而來的性興奮，大部份是性器官磨擦或陰莖觸碰到陰蒂的感覺。懂得以適當角度和力度觸碰對方敏感部位，遠比長長陰莖在盲目抽插，更能令女伴體會性快感。

 

　　進行陰道性交，如果將長度、粗度和硬度三者比較，長度的重要性最低，硬度最為關鍵，決定了性交能否進行與維持。擁有健康體魄及輕鬆心境令陰莖正常勃起，比擁有一尺長陰莖，更加實用。

 

　　性行為包括前奏，性交及後戲三部份，如果只聚焦性交，又將性交重點放在陰莖的長度和抽插，只會令性愉悅與性滿足的體會，打折又打折。

 

　　做愛與性交的最大分別，是前者強調兩個人連繫，不只是性器官在磨擦。身與心相連和融合，才是做愛的最高境界。

 

　　進行性交，只要有硬度，長度通常夠用；但做愛要愉悅滿足，雙方感情還需要有足夠熱度。

 

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