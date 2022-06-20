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性治療師手記
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20/06/2022

約女模私影性感照算出軌嗎？相比贏一場交輸掉感情，還有甚麼更好的拆彈方法？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　爭辯與溝通的最大分別：前者是用道理壓到對方，後者則是透過接觸，雙方可以「看見和被看見」。

 

　　「他多次找那些女模私影，電腦中收藏了很多女模泳衣照，擺出的姿勢冶艷誘人，仍理直氣壯的說自己沒有問題！」她十分氣憤的說：「即使沒有上床，但我覺得他所作的已經是出軌。」

 

　　「很多人都喜歡攝影，有人喜歡拍風景、有人鍾情影雀鳥，我只是喜歡拍攝人像。況且，我只是拍照，除了聘用她們做model的費用，沒有任何性交易、沒有上過床，怎可能說我是出軌！」聽到太太的指控，他立即為自己護航。

 

　　「如果你沒有企圖，為甚麼要她們穿得那麼少？你敢發誓從沒有和她們有任何身體接觸嗎？」還未聽完丈夫解釋，她的情緒進一步冒火。

 

　　面對她愈來愈大的聲線，他靜了下來。但他的閉嘴不是雙方立場達到一致，而是彼此不能說服對方，無論是爭拗抑或沉默，同樣是在對峙和僵持。這種由衝突到冷戰的「溝通」模式，原來已成為他們相處的新常態，雙方亦承認這情況令他們愈來愈不想跟對方說話。

 

　　「當你提及丈夫私影，以及看到那些性感照片，你對你們的婚姻關係有甚麼擔心？」趁著丈夫沉默的那刻，我望著她問。

 

　　「過去兩年，我們的關係愈來愈冷淡，連性生活的次數也明顯減少…」她開始下淚，說不下去。

 

　　「外顯的憤怒，有時只是反映內心有極大憂慮，但往往又難以言明。看見丈夫主動跟其他異性接觸，相比你們逐漸褪色的關係，即使妳相信他沒有跟別人上過床，但內心仍是有揮之不去的擔心。」我嘗試描繪她的內心世界，希望他看到的不是她的指責，而是恐懼。

 

　　她在點頭、在沉默、在下淚，跟著看見他給她遞上面紙拭淚。他仍在沉默，但此刻的沉默已跟先前的完全不同，他們開始在連繫。

 

　　溝通的關鍵不在於說了甚麼，而在於雙方能夠「看見與被看見」。

 

 

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