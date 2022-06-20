約女模私影性感照算出軌嗎？相比贏一場交輸掉感情，還有甚麼更好的拆彈方法？

爭辯與溝通的最大分別：前者是用道理壓到對方，後者則是透過接觸，雙方可以「看見和被看見」。

「他多次找那些女模私影，電腦中收藏了很多女模泳衣照，擺出的姿勢冶艷誘人，仍理直氣壯的說自己沒有問題！」她十分氣憤的說：「即使沒有上床，但我覺得他所作的已經是出軌。」

「很多人都喜歡攝影，有人喜歡拍風景、有人鍾情影雀鳥，我只是喜歡拍攝人像。況且，我只是拍照，除了聘用她們做model的費用，沒有任何性交易、沒有上過床，怎可能說我是出軌！」聽到太太的指控，他立即為自己護航。

「如果你沒有企圖，為甚麼要她們穿得那麼少？你敢發誓從沒有和她們有任何身體接觸嗎？」還未聽完丈夫解釋，她的情緒進一步冒火。

面對她愈來愈大的聲線，他靜了下來。但他的閉嘴不是雙方立場達到一致，而是彼此不能說服對方，無論是爭拗抑或沉默，同樣是在對峙和僵持。這種由衝突到冷戰的「溝通」模式，原來已成為他們相處的新常態，雙方亦承認這情況令他們愈來愈不想跟對方說話。

「當你提及丈夫私影，以及看到那些性感照片，你對你們的婚姻關係有甚麼擔心？」趁著丈夫沉默的那刻，我望著她問。

「過去兩年，我們的關係愈來愈冷淡，連性生活的次數也明顯減少…」她開始下淚，說不下去。

「外顯的憤怒，有時只是反映內心有極大憂慮，但往往又難以言明。看見丈夫主動跟其他異性接觸，相比你們逐漸褪色的關係，即使妳相信他沒有跟別人上過床，但內心仍是有揮之不去的擔心。」我嘗試描繪她的內心世界，希望他看到的不是她的指責，而是恐懼。

她在點頭、在沉默、在下淚，跟著看見他給她遞上面紙拭淚。他仍在沉默，但此刻的沉默已跟先前的完全不同，他們開始在連繫。

溝通的關鍵不在於說了甚麼，而在於雙方能夠「看見與被看見」。