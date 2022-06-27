Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

27/06/2022

當真有七年之癢這回事？若單靠新鮮感維持，沒有一段婚姻會持久！該靠甚麼維繫？

#婚姻 #兩性關係 #愛情 #交友App #新鮮感 #Love Philosophy #維繫感情 #維繫婚姻
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　很多人說，兩個人一起久了，就像左手摸右手，失去了新鮮感。

 

　　「我不覺得我和太太的關係發生了甚麼大問題，但一起生活的感覺，總是跟以往的味道不同。」已婚六年的他問：「婚姻關係是否必然會因為新鮮感減少而變得平淡？」

 

　　「當你覺得新鮮感從婚姻中溜走，對你有甚麼影響？」我問他。

 

　　他沒有正面回答我問題，只緩緩說：「我在交友App認識了一位女生，上星期我們見了一次面。」他強調只是在café與那女生見面傾談，沒作過其他事。對於那次見面，他形容為「fresh」；這種fresh，是以前拍拖和初婚時有過的感覺。

 

　　他聲稱沒有作過任何出軌行為，卻又不將約會之事給太太知道，成為一個自己的秘密。言談間，他意識到如果情況持續，出軌與否固然難料，但對已經失去熾熱感的婚姻，肯定會加速至冰點。

 

　　「這是否跟婚姻失去新鮮感有關？是否就是所謂的七年之癢？」不知是他想了解自己的婚姻狀況還是想為自己的行徑找一個理由。

 

　　「人與人之間相處的感覺，豈有不變？如果婚姻只靠新鮮感來維持，應該沒有一段婚姻可以持久。」我對他繼續說：「除非你在婚姻中經驗到一些新鮮感以外的東西，否則掙扎會一直持續。」

 

　　「我應該怎樣做？」他問。

 

　　「大部分人不會因為新鮮感而經常轉工，不是因為不想生活中有新鮮感，而是想在工作裏裡找到一些更重要的東西，例如：穩定感、可觀收入、累積經驗、晉升機會、發展前景……」我希望他能夠透過自身經驗去理解，維持婚姻的元素也非單一。

 

　　他靜下回顧過去六年的婚姻生活，漸漸發現「親密感」一詞，他很陌生；原來不是新鮮感褪色，而是少為感情著色。婚姻歲月增加，新鮮感褪色本是理所當然，關鍵在於除了新鮮感外，沒有繼續經營感情。

 

　　愛上一個人很容易，最難的部分是兩個人如何相處，這也是婚姻比愛情困難的地方。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#婚姻 #兩性關係 #愛情 #交友App #新鮮感 #Love Philosophy #維繫感情 #維繫婚姻
More on Sex & Love

Sex & Love Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk