Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

11/07/2022

不想與「污糟」的身體親近？被背叛後，如何面對性與不性的掙扎？

#出軌 #兩性關係 #愛情 #性愛 #感情 #Love Philosophy #與丈夫親密 #丈夫出軌
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性生活不協調可能會引發感情危機，但感情危機卻不能用性行為去解決。

 

　　「我自己捨不得這段感情，加上他又認錯承諾改過，所以即使他作過對不住我的事，我仍希望這段關係可以維持下去。」數星期前她發現丈夫「偷食」，雖然被背叛有難言的心痛，但她沒想過與丈夫分開。

 

　　「既然已經作了決定，那你的煩惱是甚麼？」人的情緒很多時都跟不上腦袋的想法，所以我想了解她此刻的內心狀況。

 

　　「我一個矛盾。」她緩緩地說：「他曾經跟不同的女人上過床，我覺得他很『污糟』，現時不想跟他有性行為，但我又擔心…如果拒絕他，他會否再有可能出軌？」

 

　　發現丈夫出軌之後，她跟丈夫有過兩次性行為，全程都不投人和不覺享受。做愛時，她在床上閉上眼，腦海裏浮現出丈夫與別的女人上床的影像，內心難受得只想他快點完事。

 

　　「在他出軌前，你們一直有固定的性生活，你也察覺不到你們的性生活有甚麼問題。對於他出軌，你感到十分意外，看來性不一定是出軌的主要因素。」我希望她明白，性不性與情不情不一定是因果關係。

 

　　「我是否應該逼自己繼續跟他有性生活？」她追問。

 

　　「重點未必在於性，而在於你覺得『被逼』，意味你要求自己不情願地用性滿足他。如果你帶著被逼的心態跟他做愛，我只擔心你愈做愈不愛。一旦將性視為工具，人也容易將自己變成性工具。」我問她：「有沒有將你的矛盾和擔心給他知道？」

 

　　「沒有。」她擰擰頭說

 

　　「夫妻性生活，從來都不是個人的事，除非你將性視為工具或手段去達到自己目的。」如果他們不只是想維持一段表面的婚姻，那麼面對相處時的掙扎和修補關係，就不可能是她獨個兒的事。

 

　　只有心甘情願的付出，才能感受真實的快樂；只有不將接受與付出視為理所當然，才有獲得幸福的資格。

 

 

 

 

 

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