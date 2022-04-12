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12/04/2022

非常時期「兩條線」最易出誤會？明明是中招，男伴竟然上門跪地求婚！

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    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

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    逢周二更新

　　他倆雖然關係密切，但從不以情侶自居，大家有共識，有性關係的同事而已。

 

　　床上多了，沒感情是假的，曖昧關係維持了好幾年，她想過要不要跟這個男人結婚。他不抗拒，也不期待，大家很享受躲在公司角落偷歡的刺激，也享受寂寞時有個隨傳隨到的伴。

 

　　因為她的出現，解決了生理需要，心理上也較以前安穩，可以更專注工作。知道她想結婚，但一想到結婚要辦的事便頭痛——酒席場地、禮金、住屋等等，還是可以拖延的便儘量拖延。

 

　　「嗯？好像有點⋯⋯」如常在公司隱蔽處偷歡，完事一刻感覺出異樣，怎麼暢通無阻？一陣電流由腰背間直衝上頭頂。

 

　　「我也感覺到，」大汗淋漓的她全身發冷，顯得二人接通的部位更熱騰騰，「難道⋯⋯」

 

　　他小心收回還有點狀態的東西，發現小雨衣破了。

 

　　「你在安全期嗎？」他聲音顫抖地問。

 

　　「用這個誰管安全期？」她頓了半秒，像神算一樣動動手指，「應該是安全期吧。」

 

　　「但你數學最差，可靠嗎？」

 

　　「這個時候還說笑？」她輕輕推開他，「應該沒事，差不多開會，再說。」

 

　　他沒法專心工作，腦海不斷浮現破了的小雨衣，想到要不要結婚？頭又開始痛了。

 

　　隔天，她沒有上班，多番追問下，她以 Whatsapp 回覆：「我放心不下，昨晚到過藥房，今早驗出兩條線。」

 

　　「今晚見面再說。」他儘量保持冷靜，有些事還是面對面適量較好。

 

　　「不要，替我保守秘密，我會處理，再說。」

 

　　之後她關了電話，再聯絡不上。小雨衣惹的禍？驗孕棒出現兩條線，不得不面對現實——結婚。

 

　　上網搜一下資料，似乎不盡是壞事。疫情下很多婚禮被迫從簡，簽紙限聚、酒席限聚，統統限聚，省時省錢省功夫，決定趕及疫情完結前結婚。可惜一直聯絡不上女主角，惟有親身上門尋找當事人。

 

　　門鐘響起，防盜眼看不見門外有人，好奇打開大門，隔著鐵閘看見舉起鑽戒單膝跪的他。

 

　　「你找死？快走！」嚇得他立即關門。

 

　　「嫁給我，現在是最佳時機。」他輕敲鐵閘。

 

　　「也不是現在來這套，先回去，再說。」隔著大門趕他離開。

 

　　「不要再等了，我想當爸爸。」

 

　　「我最討厭小孩，去找第二個女人。」

 

　　「你懷了我孩子，結婚後我保證不找別的女人！」

 

　　「我哪有懷孕？白痴！」

 

　　「你明明說兩條——」

 

　　「新冠快測啊！我中了所以兩條線，你以為呢？」

 

　　門裏門外立時鴉雀無聲，他慢慢站起來說：「也可以結婚⋯⋯」

 

　　「但⋯⋯你剛才說結婚後不找別的女人，即是結婚前還會——」

 

　　「不會了不會了！」

 

　　「待我隔離完再來跪。」門後的她失笑。

 

　　他帶著求婚鑽戒離開，冷靜下來，剛才是不是太衝動呢？可惜已騎虎難下。

 

 

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