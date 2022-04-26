周末的辦公室：醉酒、裸睡、偷情！冷清中藏著一片混亂！還會隨時被誤作小三？

老闆房間大門半掩，提起腳尖慢慢走近，聲音愈來愈大，往內探頭窺看，赫然發現老闆近乎全裸大字型躺在地上，呼呼入睡扯著如電鼻鼾。

房間內散著濃濃酒氣，地上東歪西倒的幾個空酒瓶，向來有酗酒問題的他，似乎又喝多了。

老闆四十開來，熱愛跑步，喜歡運動的男人有種莫名吸引力。她閃到門外心如鹿撞，一直迷戀的男人如今坦蕩蕩睡在地上。忍不住偷看了幾眼，身材比想像中完美，很想抱一下，怎算好？

老闆結了婚，再吸引也是別人老公，她不要當第三者，但親近他是她一直夢寐以求的事，趁他昏睡來一個親吻，了卻心願也不錯。

機會難逢不能錯過，鼓起最大勇氣走進去，手機短訊通知突然響起，嚇得她像斷線木偶向前摔倒，一張臉差點碰到地上火辣辣的身軀。

還好沒吵醒老闆，驚魂未定，聽到有人打開公司大門聲，是誰回來？火速離開現場，替老闆關上門，拿手袋急閃。

「回來加班？」原來是老闆娘。

「不是，忘了帶東西，你呢？」她慌得掌心冒汗，「約⋯⋯約了老闆？」

「是的，他在停車場，上來替他拿點東西。」

雖然明知老闆娘說謊，但萬一給老闆娘發現老闆裸睡地上，她豈不變了周末來偷情的狐狸精？絕對不能讓老闆娘進去。

「其⋯⋯實昨晚開大會，老闆房間亂到不行，不如我幫你——」

「Honey！」大門外陌生男人突然閃進來親暱地叫了一聲，老闆娘面色一沉。

「我和同事一起，你在門外等一下。」老闆娘提高聲線，暗示陌生男辦公室還有其他人，傳聞中的姦夫？「外國回來的表弟，神神化化，一整天 Honey 啊 Mami 啊，別介意，」老闆娘對她低聲地說，「還是不阻你工作，再見。」

「買了酒沒有？」老闆娘才剛轉身，光脫脫的老闆突然推門走出來。

「難怪剛才不讓我進去，」老闆娘瞪大眼對著她咆哮，「原來你——」

「我沒有啊！」她怕得哭了出來。

「唏！酒來了！」門外突然又來了幾個醉醺醺男人，「怎麼多了幾個人？」

原來老闆約了幾個大學同學在公司開派對，猜拳輸了脫衣服，結果半裸睡死地上。

一切水落石出，她趕著赴約離開。各位，周末沒必要還是別回公司。