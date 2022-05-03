關於男人尺寸的迷思：這個看似平平無奇的尺碼，竟有意想不到效果？

她一直對男人尺碼很執迷，包括身型尺碼和小弟尺碼。首選高大健碩，略胖也沒所謂，惟瘦弱統統放回收箱。外型上容易篩選，小弟尺碼較難捉摸。單憑褲襠線條推敲略有心得，但當中還是講彩數，遇上完美尺碼，會在「妹妹在公司覓食群組」分享給各飢餓女同事。

這晚她幾乎撕破時鐘酒店床單，物流主管果然名不虛傳，巨龍不是人人受得起。

「差不多了嗎？」折騰太久，她開始受不了。

「轉彎就到，」自命風趣的物流主管以為還有一段路，結果幾下擺動突然來到終站完事，「噢，你來了沒？」

她搖頭純粹自然反應，物流主管卻誤解她得不到滿足想再來。

「放心，我一晚最高紀錄四次，待會來下半場。」

她吸一口氣不知怎算好，結果咬緊牙關迎接下半場。

「好玩嗎？」女同事當晚私訊，打聽「用後感」。

「你是推薦人，上次好玩嗎？」不敢說出真話，先打聽實情。

「死去活來，是真的想死那種，完全中伏。」

「中伏？為何推介給我？」

「你說只愛大尺碼，他尺碼夠大了吧！」

「怪物一樣，我擔心要去醫院。」女同事回了至少十個哈哈笑表情符號。

休息幾天，打開手機內「妹妹在公司覓食群組」，看一下其他姐妹分享，發現人事部的他榜上有名。奇怪，個子不高，有甚麼個人之長？姐妹都用「盲盒隱藏版」形容，期待值很低，但滿意度很高，不會吧？

剛巧「盲盒隱藏版」在身邊擦過，偷看一眼，褲襠有點線條，但很難想像滿意度有多高。

終於搞定「盲盒隱藏版」，坐在時鐘酒店床上，盯著他有點不一樣的褲檔，似乎比想像中猛料。脫清光後真相大白，原來只是穿了陰莖環——還要有點厚度那種，把小弟推前製造漲卜卜假象，中伏。

再看平平無奇的小弟，進入狀態都只是五至七厘米，失望到絕頂。想退貨，但房租交了，太浪費，也傷他自尊，就當做一晚善事。

這晚她反眼再反眼，失控抓傷了他的背，第一次見識到何謂高潮迭起，太神奇！

「女人 G 點距離入口只是五至七厘米，」完事後他躺在床上突然賽後檢討，「我這些看似不中用，但每下都擊中開關，對不？」

過去對尺寸的迷思令自己走了不少冤枉路？還是短小的人自圓其說？不清楚，總之今晚她開心不行，還主動提出下半場。