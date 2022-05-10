露台事後煙引發偷情心癮！女友好心勸戒煙，竟成為出軌藉口？

大汗淋漓躺在床上，他在旁邊卻坐立不安。

「你不如到露台吹吹風吧，」她轉身面向牆，他迅速跳下床，「至少也穿上內褲才出去。」

「嗯。」他拾起地上衣物，掏出煙包和打火機，到露台抽「事後煙」。

已經沒有要求他完事後做些溫柔的事，就只要求他少抽一支煙，交往至今仍在拉鋸中。怪只怪這段關係，在一個錯的地方開始。

下午一點多的太陽微微傾斜照到後巷，剛好留一片影子避過陽光直射，一眾煙民圍著垃圾桶抽煙閒談。

她吃過午飯路過，發現陌生的他，很合眼緣。眯起眼皺著眉抽一口煙，很有歷練的中年男人模樣，不錯。旁邊有她相熟的同事，大概是抽煙聊天認識的朋友。她點點頭打招呼，走了幾步聽到背後有人談論她。

「同事？蠻不錯。」

「還可以吧。」

「我公司不是數碼暴龍便是噴火龍，你很幸福了。」

第二天碰碰運氣，再經後巷回公司，果然又遇上同一批煙民，又再見到他。見面多了，他主動邀她留下聊天。

「來一口。」他主動遞上煙包。

「最近皮膚變差，謝謝。」她微笑婉拒，其實她根本不抽煙。就這樣，他們開始交往。

很多女人都知道不要奢望改變男友，但知道還知道，像壞習慣一樣，明知不好也會照做，她抵不住要他戒煙。

他不算抽得狠，每天幾個時刻必定來一支——起床、早午晚三餐後、大便、臨睡前和做愛後。

「竟然送煙盒給我？」在家晚飯後她突然送上小禮物。

「內裡有五支煙，每天只可抽五支，慢慢減，明天開始不許自己買煙，我幫你。」

「你幫我其他比較好。」飯桌下，他腳掌輕握她小腿作出暗示。

「看你表現，犯規的話以後不和你那個。」

頭幾天還好，漸漸有怨言，偷偷買煙，兩口子偶爾為戒煙吵架。後來她試著讓步，眼不見為乾淨，只要求在她面前不抽便是。但實情是騙得到視覺，騙不了嗅覺，尤其親吻時陣陣煙味實在難忍。她身體每處也給他親過，如今嘴巴卻成了禁區。這晚如常到他家過夜，完事後叫他到露台吹風，製造機會給他抽事後煙。

露台上的他，邊抽煙邊滑手機打發時間。

「幹甚麼？」手機傳來另一個女人的短訊，他順手來一張提著煙的自拍照回覆。

「露台抽事後煙？」半分鐘後，對方傳來照片，床上放了一支煙，他看後忍不住笑了，有人似乎抵不住一支煙的引誘。女友逼戒煙作出軌藉口太低端，卻又心癮難耐。