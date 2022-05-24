茶水間換水攻防戰：遇上罕有肯換水的男同事，換來一連串幻想？

不知何時開始，大家對「通渠師傅」及「送水哥哥」都充滿幻想，她也不例外——就算對方只是「兼職」。

路過茶水間，終於等到有同事替換蒸餾水，立即回座位取水杯添水。折返茶水間時已經出現添水人龍，原來大家都等換蒸餾水的白勇士。

「公司的男同事很小器，斤斤計較。」排隊的女同事開始談論換水問題，隊中男同事對望一笑，沒有參與。

「就是呀，上次我叫人換，男人之家把說話給我聽。」

「其實我試過換，但真的很吃力，最後有男同事路過幫我。」

「這些事等男人做嘛，誰？一定不是我們部門的男同事。」排前面的男同事回頭冷眼「哼」了一聲。

她不好意思表態，在辦公室肯主動替換蒸餾水的，一般有三個評價，一是大好人，二是傻子，三是太口渴抵不住的人。

盛一杯水功成身退，路過他的座位，記憶中好像沒見過他出現在茶水間。瞄一眼，他辦公桌上放了一支樽裝烏龍茶，想置身事外？可以嗎？

同事真的很「飢渴」，上午才換過的蒸餾水，下午已差不多喝光。忐忑的心情又來了，看上去已所餘無幾，萬一自己是最後一個怎算好？才下午三點，一直不喝水到下班？可以嗎？早知道學他，午飯時買樽裝飲品備用。

「你真是，」女同事突然停下來耳語，「平日路過要多留意水機，快耗盡前要儘快添水，別等到自己杯裏的喝光才來。」

「吓？喝水這小事——」

「小事？你現在不是為這小事頭痛嗎？」女同事話畢，趕快到水機前把最後一杯水盛走。

她心裏大呼「天呀」之際，他徐徐從身邊走過，一聲不響用他強而有力的雙臂，瀟灑地換了另一支蒸餾水，轉身一個微笑後回到他的崗位。

她忍不住笑，無法控制腦袋內的奇怪幻想——幻想他失手，打翻蒸餾水弄得全身濕透，雖然這不合邏輯，因為現在的蒸餾水有防打瀉㼛口……恤衫濕漉漉貼在他健壯的身上，原形畢露。

愈想愈激烈，開始想到他突然扯開上衣撲過來，之後的畫面令她面頰通紅、潮熱不安。水杯盛得滿滿，傻傻地邊行邊想，一不小心跟迎面而來的人碰個正著，對方由胸口一直濕到褲襠，受害人原來是他。

「看到了！」甚麼布料可如此通透？她興奮叫了出來。

「看到了？」他慌忙整理濕透的衣衫，她的莫名奇妙令他更尷尬。

「不不，」知道自己失言，「對不起才是。」但眼睛一直離不開他的「透視裝」，心裏不禁叫好。

「沒事沒事。」他大方的笑著走到洗手間。

怎算好？可不可以再進一步？請他吃飯賠罪？還是請他喝烏龍茶？機會是留給有準備的人，明顯自己沒好好準備。

「男廁放了個『清潔中』指示牌，中門大開，」女同事見到她在走廊傻笑，在她耳邊低聲地說：「剛路過，見到他赤裸上身用風機吹上衣，要看趁早。」

「變態。」半秒後垂頭碎步，假裝去洗手間……