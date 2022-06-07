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07/06/2022

文字用詞惹的禍？開汽水罐、手遊對話慘變「情慾短訊」？公司Email要小心用！

#兩性關係 #辦公室 #同事 #曖昧 #Her Secret #情性
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    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

    隨性辦公室

    逢周二更新

　　他和她最投契且臭味相投，同事眼中認定的一對。喜歡互發短訊，整天幾乎手機不離手。今天他手機出問題，不能發短訊。公司下了指令辦公時間不許用社交平台，心癮難捺轉用電郵，繼續無聊話題。

 

　　「剛才在後樓梯叫你小心點，我下面都濕透了。」午飯前她又發電郵給他。

 

　　「怪我？人家的指頭累得差點抽筋。」他秒速回覆。

 

　　「是你笨拙，又不見我平日手指會抽筋？」

 

　　「你公主病，那個也要人服侍，我都是自己來的。」

 

　　「有女人給你服侍，是你榮幸。」

 

　　一時間電郵變了即時通訊軟件，媲美 Whatsapp 來來回回。

 

　　「八婆，剛才給你夾痛我了。」午飯後繼續電郵聊天。

 

　　「你還好說？是你突然插進來，這是本能反應。」

 

　　「是你催促我在先。」

 

　　「我有需要嘛，但你也可以溫柔點，濕了。」

 

　　「濕了？報應啊！」他後面加兩個哈哈笑「emoji」。

 

　　「我濕了你也沒好下場。」

 

　　「誰怕誰？癮起，到後樓梯幫我。」

 

　　大約十分鐘後，二人來到梯間暗角處竊竊細語。

 

　　「從後面入好不？」他低聲地問。

 

　　「你喜歡，沒人就可以，快。」

 

　　「慢著，」他突然叫停，「好像有人。」二人對望一眼，迅速從樓上防煙門離開，回到各自崗位。

 

　　「嚇死我，剛才見到老闆。」她立即發電郵報平安。

 

　　「他怎會突然在後樓梯出現？」

 

　　「天知，幸好沒給他發現，不然死定了。」

 

　　第二天，人事部主管送上大信封，即時解僱二人。二人大怒，主管面有難色低聲地說：「老闆看到你們的電郵內容，知道你們在公司做那種事，叫我低調處理免大家尷尬。」主管說。

 

　　「尷尬？做了哪種事？還有，他偷看我們電郵？」他生氣。

 

　　「你們用的是公司電郵。」主管呼一口氣。

 

　　平日已愈來愈少同事用電郵，昨天二人突然瘋狂發電郵，引起 IT 部同事注意，向老闆匯報後作出調查，發現他們疑似「情慾電郵」，二人大呼冤枉。

 

　　「甚麼『下面都濕透了』，『手指會抽筋』，會不會太⋯⋯」主管不好意思說下去。

 

　　「因為汽水易拉環出問題，我叫他幫我，這蠢人最後把汽水噴到我腳上。」她搶著解釋。

 

　　「那麼『突然插進來』、『夾痛我』和『我有需要』——」

 

　　「因為升降機人多，她內急催我快點回公司，升降機門關上時夾到我而已。」他雙手交疊胸前，側著頭。

 

　　「那麼後樓梯你說『後面入』和『沒人就可以』又怎樣解釋？」

 

　　「打機，從後攻入城堡，沒有守衛就可以了！」她展示手遊畫面給主管看。

 

　　「這個，」主管失笑，「我向老闆解釋一下，再說。」

 

　　二人無奈對望，怪就只怪用公司電郵發私人郵件。

 

 

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