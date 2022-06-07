文字用詞惹的禍？開汽水罐、手遊對話慘變「情慾短訊」？公司Email要小心用！

他和她最投契且臭味相投，同事眼中認定的一對。喜歡互發短訊，整天幾乎手機不離手。今天他手機出問題，不能發短訊。公司下了指令辦公時間不許用社交平台，心癮難捺轉用電郵，繼續無聊話題。

「剛才在後樓梯叫你小心點，我下面都濕透了。」午飯前她又發電郵給他。

「怪我？人家的指頭累得差點抽筋。」他秒速回覆。

「是你笨拙，又不見我平日手指會抽筋？」

「你公主病，那個也要人服侍，我都是自己來的。」

「有女人給你服侍，是你榮幸。」

一時間電郵變了即時通訊軟件，媲美 Whatsapp 來來回回。

「八婆，剛才給你夾痛我了。」午飯後繼續電郵聊天。

「你還好說？是你突然插進來，這是本能反應。」

「是你催促我在先。」

「我有需要嘛，但你也可以溫柔點，濕了。」

「濕了？報應啊！」他後面加兩個哈哈笑「emoji」。

「我濕了你也沒好下場。」

「誰怕誰？癮起，到後樓梯幫我。」

大約十分鐘後，二人來到梯間暗角處竊竊細語。

「從後面入好不？」他低聲地問。

「你喜歡，沒人就可以，快。」

「慢著，」他突然叫停，「好像有人。」二人對望一眼，迅速從樓上防煙門離開，回到各自崗位。

「嚇死我，剛才見到老闆。」她立即發電郵報平安。

「他怎會突然在後樓梯出現？」

「天知，幸好沒給他發現，不然死定了。」

第二天，人事部主管送上大信封，即時解僱二人。二人大怒，主管面有難色低聲地說：「老闆看到你們的電郵內容，知道你們在公司做那種事，叫我低調處理免大家尷尬。」主管說。

「尷尬？做了哪種事？還有，他偷看我們電郵？」他生氣。

「你們用的是公司電郵。」主管呼一口氣。

平日已愈來愈少同事用電郵，昨天二人突然瘋狂發電郵，引起 IT 部同事注意，向老闆匯報後作出調查，發現他們疑似「情慾電郵」，二人大呼冤枉。

「甚麼『下面都濕透了』，『手指會抽筋』，會不會太⋯⋯」主管不好意思說下去。

「因為汽水易拉環出問題，我叫他幫我，這蠢人最後把汽水噴到我腳上。」她搶著解釋。

「那麼『突然插進來』、『夾痛我』和『我有需要』——」

「因為升降機人多，她內急催我快點回公司，升降機門關上時夾到我而已。」他雙手交疊胸前，側著頭。

「那麼後樓梯你說『後面入』和『沒人就可以』又怎樣解釋？」

「打機，從後攻入城堡，沒有守衛就可以了！」她展示手遊畫面給主管看。

「這個，」主管失笑，「我向老闆解釋一下，再說。」

二人無奈對望，怪就只怪用公司電郵發私人郵件。