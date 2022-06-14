車廂人貼人，性感誘人女乘客成救贖？背後的男人又在做甚麼？一不留神隨時出事……

地鐵車廂內，座位上的女乘客不刻意與否，胸前鬆開兩口鈕扣，隨著偶爾來的小氣流，領口一開一合，小山谷若隱若現。站在她附近的他看得入神，小弟不由自主進入狀態，跟站在前面另一女乘客不小心有身體接觸，由尷尬到享受，自覺很變態，無奈身體最誠實。

其實他很介意跟人有身體接觸，再熟稔的朋友拍拍手臂搭肩膊可免則免，儘量保持一點距離。上下班擠在地鐵車廂中甚覺不安，今早天雨關係，乘客比平日多，人貼人像罐頭沙甸魚。

想到早前網上流傳的文章，男乘客全程被旁邊女生手肘貼肚腩，換轉男女身分可否叫非禮？答案找不到，只感歧視肥人問題嚴重。車內乘客一站比一站多，已逃不過人貼人的厄運。他比較胖，儘量收起肚腩，顧得前卻顧不了後，感覺身體後有硬物貼近。

他皮膚比較粉嫩，經常被同事取笑比女人更女人，偶爾惹來誤會，難道今早遇上男色狼？從玻璃反映身後是高大西裝男，想向前踏半步，肚腩碰到前面女生手臂，換來對方一個不屑眼神外，自己也渾身不自在。

硬物在屁股偶爾掃一下，無心定有意？這把年紀晨早仍「朝氣勃勃」，血氣運行似乎很理想，但不是同好遇上這對待實在不理想。

車長廣播呼籲乘客緊握扶手，列車減速，乘客不約而同向前傾，肚腩再次碰到前面女乘客，西裝男硬物從後插進褲襠兩腿中門……原來是公事包。雖一場誤會，多少也有非禮感覺，不好受。

定過神來，原來福利一直在身邊，發現鈕扣鬆開的女乘客，明明早上趕上班，卻希望列車不要太早到站。他開始享受車廂內的小氣流，心裏啍著林志美老歌《偶遇》——「風帶著微笑輕吹，天空裏雲偶遇……」

他被微風吹得心神錯亂，忘記禮節儀態，變了車廂癡漢。全身放鬆忘了收起肚腩，忘記和前面陌生女子肚腩和手臂的接觸，漸漸進入忘我狀態。屁股被公事包磨擦的不安，變成幻想中的撫摸甚或性騷擾；統統都不重要，他樂在其中。

怎麼愈來愈興奮？肚腩體感不知何時變成自身硬物和別人的觸碰？走神中的他享受這不道德的刺激和快感。血氣沸騰的身體漸漸感到涼快，糟糕！在地鐵車廂內「出事」？立時從仙境回到人間，乘客不知何時疏落了一點點，小山谷不見了，前面嫌棄他的女乘客也不見了，換來一張凶神惡煞的男人臉，垂頭看一眼，男人的短傘貼在他下體，褲檔濕了一片。

「你一直在我手背上磨蹭磨蹭的，怎麼了？」男人受不了他的騷擾，用濕漉漉的短傘回禮。

「誤會誤會……」列車剛好停站，匆匆下車沒入人群中。

都說不要和陌生人有身體接觸比較好，保持距離，保持清醒。