帥氣女人湯圓VS憨厚老實住家男：激情最後都是死魚一條，還不如選一個等你回家的男人？

公司最近來了兩個男同事，一個長得好看時尚，另一個憨厚老實。前者迷倒不少女同事，無時無刻身邊總有幾隻小蜜蜂飛來飛去，無事獻殷勤。她自問條件一般，戰鬥力不及一眾女同事，憨厚老實的他其實也不錯，有家的感覺。

女追男隔層紗？這也是她人生第一次感受到的便利，只是主動攀談幾句，偶爾讚美一下，請他吃件三明治，已吸引到他的注意，邀她吃飯逛街。

這是她人生最正確的一次投資，這男人值得交往，給她從來沒有過的安全感。第一次約會，晚飯前先逛連鎖家居店。他雙眼散發的光芒，像寢室裏柔和的燈光，給她平靜和安穩。

坐在仿客廳中的沙發上，仿佛看見未來，兩口子置身家中的小幸福。

「你喜歡布沙發還是皮？」他溫柔地問。

「嗯，」眼球轉了一圈，「布沙發，皮有點老氣。」

「真好，我也是。」第一次約會話題竟然是家居布置，以結婚為大前題的日劇小品嗎？媽啊！太幸福——她開始胡思亂想。

這天她逛得最自若，很久沒有男生替他提手袋，難得他不介意款式太女性化。雖然佷多男士都願意這樣做，但出自心儀男士，感覺大不同。

肚有點餓，離開家居店到餐廳去吃飯。他主動走在行人路外邊，不是很多男士會懂，年終記得還神。

「假如有汽車衝過來，我和你都難逃一劫。」她開玩笑。

「我肉厚可替你擋一劫。」他打趣拍拍自己小肚腩。

「難怪這麼多寡婦，哈哈。」

替女生開門和拉椅子都是基本要求，他更細心替她切牛扒，檸檬茶戳檸檬，三字頭突然變了小公主。這男人她要定了，甚至一廂情願承諾，只要他開口，甚麼都願意。

一次約會令她神魂颠倒，認定他是未來老公，對他身邊女同事一舉一動變得敏感。外表平凡的他，原來女人緣也不錯。

「除了老實，他有甚麼好？」向其中一個出現率最高的懷疑姣精試探，「新來的另一個男同事不是更帥嗎？」

「那個？」懷疑姣精失笑，「的確養眼，但『女人湯丸』太搶手，沒安全感。」

「住家男好嗎？很悶死。」繼續旁敲則擊。

「這種男人才值得長線投資，有安全感，結婚最好。」

「你要和這種男人結婚？」她瞪大眼，恨不得用鐳射眼射死她，可惜自己不是異能人。

「激情後都是死魚一條，到時悶可以追星可以煲劇，一班女人『High Tea』一樣開心，最重要回家有個男人等你，還會給你家用，問你死未？」

她後來發現，原來很多單身女同事也看上這個樸實住家男，幾乎所有對手都以結婚為目標出發，傻傻的加入高難度競賽。後來才知道，這個看似平凡的男友，前度多不勝數，每個細心得令女人動容的優點，都來自他過往不同女友的提點。

她不服氣，希望成為終極改變他的女人，這挑戰已沒回頭路了。