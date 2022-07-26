元宇宙虛擬世界變色情聊天室！在森林幽會的大美人真身可會是個男生？有些事，還是現實可靠點

最近他迷上元宇宙，上班時間玩，下班時間玩，平日不開心的人和事在元宇宙裏統統消失，人生重啟在這裏誰也沒過去，人人平等從零開始。

他在這裏認識了她，有很多共同話題。第一次見面也是他進入元宇宙第一天，走了幾步，看見遠處一個營火會，幾個人圍在一起。最初不敢走過去，是她主動過來打招呼。

元宇宙裏大家都很健談，雖然都是 3D 公仔，感覺更真實；原來不露面現真身，人可以更坦誠做自己，平日不敢說的，在這裏可以暢所欲言。

最初喜歡一班人聊天，後來她提議到河邊走走；試問在香港市區，哪來河邊給你走走？二人跳進河裏，雖是虛擬世界，但只要相信，世界就是真。

「你比我濕。」她說。

「你怎知？」他腦袋突然聯想到其他。

「你走到河裏水深及腰，我還在河邊，這個當然。」最初他們還很正經。

「在水中小便也無人知，哈哈。」

「在水打飛機也無人知，名符其實無人機。」她先開黃腔，帶點好色的女生比較好玩。

「你快來幫我！」他借機佔便宜。

「我畏高不愛飛機，我先上岸，免得你弄污河水。」

那天開始，他們開始在元宇宙裏釋放自我，話題愈來愈露骨，這都是他現實世界裏不敢做的事。

「這裏沒有人，」今天，他倆走到元宇宙森林裏，「把小弟掏出來沒有？」她問。

「已握住了，」他趁其他同事不為意，在辦公桌下掏出小弟，幻想跟她在森林裏幽會。

「我也預備好，你想怎樣？」她在自己辦公桌前其實甚麼也沒做，只是配合他的幻想。

他開始慢慢描述自己的狀態和動作，虛擬世界變了色情聊天室，來一場元宇宙大龍鳳。另一邊廂她高度配合，不時回覆「呀……啊……你很厲害……我都不行了……」，令他自覺把她弄得死去活來。

「來了沒？」他差不多進入最後跑道，希望她也能同步。

「快到……我想叫出來了……」她的影后級回應，令辦公桌下不停擺動右手的他進入忘我境界，「其實，」她突然離題，「有沒有想過我可能是個男的？」

他差點對著電腦噴口水，不會這麼老套吧？右手緊握的東西迅間由硬變軟，超掃興。

「你噴了沒？」她突然重回正軌。

「啊，完了。」其實他已放棄，把禁品擠回褲襠，忍不住問：「你剛才開玩笑而已？」

「哈哈，當然，人家明明是個大美人。」大美人……怎麼有種愈描愈黑的味道？

有些玩笑似乎不能開，尤其在不見真身的虛擬世界，建立和摧毀都很容易，有些事還是現實可靠一點。