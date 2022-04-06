「明明已徹底放下，當知道他有新戀情，才發現自己受不了」難受也得接受，他只能留在你的回憶裏！

禁堂食的晚上，穿了高衩連身裙的F買了生蠔和白酒，踏著三吋高跟鞋跑到我家，「難過的時候更要吃好穿好」是我和她的人生哲學。

「我發現Ex拍拖了，他上星期在IG story發了一張西貢白腊村彩色屋的照片，我和他四年以來都沒去過那些情侶打卡勝地，當時我已心知不妙。誰知昨天他又上載一張喝咖啡的相，還tag了一個我不認識的女孩，是那種愛穿灰黑長裙，扮成文青模樣的綠茶婊。分手才一陣子，想不到他竟連口味都換了……」F苦笑說。

記憶中F與前男友是去年末分手的，空窗期約有三至四個月，再有新戀情尚算合情合理，「我知道，我也預計過會有這一天，只是沒想過來得那麼快，也沒想過我仍然會傷心，我昨晚哭到抽搐、哭到缺氧，我以為差點就要死掉。」

不得不承認，雖然分手了，但當聽到前度戀上別人時，心情難免會有一點忐忑，就像是要接受、要承認，我們之間是真真正正的「結束了」。

許多個失眠晚上，我都想過給你掛一通電話，說不定你和我就會因此而重新接通；當知道你成了「別人」的男友，我便知道一切已經太遲，你的枕邊、你的心裏，再沒有我的位置。

「看他現在的樣子，彷彿那個我曾經深愛的男人忽然從宇宙消失了，以前我陪他wine tasting，今日他竟然陪另一個女人在深水埗的路邊喝咖啡。而最最難受，是發現自己竟然如此在乎，原來我仍然很愛他、不捨得他。」

既然他已有新戀情，哭夠了就徹底放下，不是更好嗎？

「分手時我以為我已經徹底放下了，可是現在才知道原來自己仍然愛他，我打算找找他，就當是給大家多一次機會，看看我們還有沒有可能，說不定他嚐過了咖啡，才懂得最愛的始終是紅白酒……」

我不知應否把她的想法形容為「好勝」，我只知道這種行徑與第三者無異。

或許你是有提供選擇的權利，然而如果你們的關係還好，當時又怎會各行各路？明明兩方失去感覺、感情淡了才分手，怎麼一發現對方展開新戀情，便忽然覺得私人財產被吞佔。換個角度看，若你是他的新女友，對方的前度忽然撲過來想把男友搶走，你又有何反應？

明明是經過理性討論而得出和平分手的答案，為何幾個月後才「醒覺」自己其實很愛很愛？大概是因為先有新對象的人不是你吧！

許多人都有這種錯覺，分開久了，便漸漸忘卻了戀情中壞死的部份，以為當時的關係其實未算太差，甚至懷疑前度也會對自己念念不忘。直至知道他愛上別人，才莫名其妙地「發現」自己不捨得結束這一切，彷彿完全忘記了你和他其實已經走到了盡頭。假如給你多一次復合機會，相信很快你便會記起原來你們之間只有回憶，沒有愛。

發現曾經深愛過的他已經戀上別人，是一種複雜微妙的心情，跨得過這個心理關口，便再沒甚麼可以打擊到你。再難受也得接受，新戀情不過是第一步，往後他結婚、生兒育女、他的餘生，通通也與你這個陌生人無關。