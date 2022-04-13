關於愛情「遺物」：他藏著前度的東西、甚或當作現任的禮物！是環保？是不捨？我只是替身嗎？

早前聽到一則關於求婚的趣聞……

有位女生收到一枚尺寸不合的鑽戒，正在奇怪男友選購戒指時，為何不依她的手指大小？反正家裏隨處都可以找到她日常穿戴的尺碼。

真相是，男友買下這枚鑽戒時，根本還未認識她呢！原來戒指是前度悔婚時留下的「遺物」，男友將它環保重用，覺得求婚成功後讓女生自己拿去改尺寸也不足為過。結果嘛，女生得知實情後生氣得馬上提出分手，寧願不嫁也不要做別人的替身。

跟女友G說起這個故事，她忽然失笑：「我男友也藏起了前度的東西，還一直騙我說是他妹妹留著用的，但單看款式和尺碼大小我就肯定他撒謊了，只不過沒有實據不好跟他爭辯而已。」

如何處置前度留下的物件，與及前度送贈的禮物，向來都是千古難題，永遠沒有絕對的答案。

「我有時在想，他們當時是怎樣分手的呢……是女方沒來得及執拾嗎？抑或她索性連人帶物一拼捨棄？又或者那女人是故意留下尾巴想藉取回東西重新聯繫。另一方面，他還留著前度的東西是因為不捨得嗎？如果純粹懶得扔掉的話，我絕對可以代勞！」G愈說愈生氣。

關於這一點，我比較能夠理解，我是那種被分手後會渴望將整個時空凍結的人，情況就像有些母親明知孩子搬走了，但他的床、他的書桌、他的東西仍然一直原封不動，停留在孩子出走當日。

就是不捨得吧！既然有關他的一事一物、他的狀況往後再無法更新，既然跟他經歷過的一切都留不住，就趁失戀的當下，還有權肆無忌憚想念的時候，以睹物思人的殘忍方式好好消化他離去的事實。直至有日認識另一個他，新生活開始了，舊的東西終將會被取締和淘汰，變成一種沒意義的存在，到時候才慢慢處置也無妨。

「我就是介意，我不能接受他心裡藏著另一個女人！」所以你也要成為他的前度藏在他心裡嗎？畢竟，不是每個人都屬於灑脫的類型，就算他扔掉了前度的東西，也不能確定他是否抹走了心裡的痕跡。事實上，你永遠不知道，那些舊物可能反過來提醒著他，別再重蹈覆轍，要好好珍惜眼前的你。

強行要他棄掉前度的「遺物」，不會使他們已死的愛情變更壞，卻可能令你們之間的關係惡化。人始於要向前走，與其跟那些死物過不去，不如花心思好好經營你們的關係，把那位舊人徹徹底底從他心裏驅離吧！

至於禮物，把婚戒「環保重用」這個概念實在太新穎了，大概是他對新歡舊愛的關係太看得開，才會把鑽戒「代代相傳」；世上真有這麼一種人會對所有事情毫不在乎，所以也誤以為自己的伴侶必然是同類人，或許他們壓根兒沒想過誰是誰的替身，他的動機純粹是想從源頭減廢。我只好奇，再次被退回的鑽戒，他會留來送給下一任嗎？

無可否認歸還戒指是一種象徵意義，但其他首飾、衣服、皮包呢？你會還給對方嗎？「不還，無關痛癢的會丟掉，稍有價值的我會轉售或者留用。」G說。

那麼，男友繼續用前度送贈的東西，你會不爽嗎？

無論你的答案是甚麼也好，請不要寬己嚴人、雙重標準就行了；互相尊重，永遠是解決問題的第一戒條。



