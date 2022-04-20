「別美化一個設法離開你的人，他其實並沒那麼愛你」：動聽的分手宣言，無非想你留戀他

很久沒為朋友的失戀而感到高興！不是我心腸壞，而是…… 你知道的，有些感情拖一天是錯一天。

我所認識過的朋友當中，G是最善良、最可靠、最無機心的一位，完全切合大家口中常說「人畜無害」的類型。然而，我們都清楚，好女人的戀愛運不一定特別順遂。相反，她們的乖巧貼服經常被視之為理所當然，男人會珍惜「心機女」偶然為他煮一碗即食麵，卻不懂感激好女人為他備妥一日三餐兼料理好所有家務。G是值得被珍惜的，只是遲遲未遇上對的人。

最近她結束了接近三年的戀情。坦白說，這段失衡關係能夠以年計算，在我眼中已算是「超額完成」。

該怎麼形容G這位男友？我會說是魚缸裏的「清道夫魚」，牠們是雜食魚類，靠吸食藻類、剩餘飼料、缸中的浮游垃圾等維生；簡單來說，那男人屬於商場上的機會主義者，不斷開鑿財源，卻永遠熬不成大事。G當初喜歡他，是覺得他為人進取、積極、聰明，但旁人都看得出他選擇G，是因為她簡樸單純，相處時不用特別花巧，而且容易控制。

「我們之間的確有太多分歧，他是對我失望透吧！他希望我們將來過得舒適，所以趁年輕要拼盡，常常教我做人要主動一點，多認識不同界別的人，但無論我怎麼學習，還是練不成他的交際手腕，事業上依然發展平平，大概是我的步伐太慢，讓他覺得差距愈來愈遠……」G說。

「他說往後依然會當我是家人，我永遠也是他最信任的人，現在他只不過讓出戀人席位，給我機會找個更好的伴侶，即使我找到新戀情，他仍然會繼續守在我旁，不讓別人欺負我。他總是那麼貼心，就算已經不愛我，但仍舊為我設想。」

飽受情傷的G慨嘆自己沒法留得住男友，但她身邊所有家人朋友倒是鬆了一口氣，大家從一開始便不看好這段感情，怕C被男友洗腦，變成跟他一樣急功近利。雖然G的三觀沒有太大落差，然而從她口中，還是能感受到那男人對她說話的影響力，例如怎樣美化分手，令G認為是自己做得不足夠，所以活該被甩。

安慰失戀的朋友，最怕對方仍然活在留戀之中，不肯面對現實，某程度上大概也是因為開口提分手的那位太懂得「語言偽術」。雖說好來好往很重要，但把「想甩開對方」說成「讓出戀人席位給更好的他」、「守在你旁不讓新歡欺負你」等等，未必太矯情了吧！可惜的是，接收的一方竟然沒看出破綻，仍然深信對方所說「分手是從情侶關係昇華成為家人」，你以為他真的會一直守在身旁嗎？別天真了，當他有新戀情時，請想想你身為前度該如何自處吧！

搞不好這場分手戲碼，純粹是因為他需要回復單身去與另一個她交往，而這邊廂的你卻在怪自己不夠好，錯過了世間稀有的絕種好男人。

是我把他想得太差嗎？或許吧！但經驗告訴我們，說話包裝得愈精美，真相可能愈腐壞，把他美化不會使你好過一點，反而盡早抽身換個角度去看，你也許更能看清楚他的真面目。

一個設法甩開你的人，任他說得再好再動聽的，都是廢話；你只需要知道一個事實，他已經不愛你了，分手快樂！