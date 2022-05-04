「離婚不是人生污點，而是把腐壞的愛情砍掉重練」被欺壓的年代過去，我們都有權繼續愛和被愛

上周末，T先生喜孜孜地告訴我他剛展開了新戀情，想不到才一星期，他便遇到了世紀大難題，「我女友離過婚，這一點我媽非常介意，叫我趁感情還未太深就要及早分手……」他說。



新女友知道嗎？「不知道，我媽很好戲，女朋友還以為我媽對她的印象不錯，誰料到我隔天便收到分手通牒，你說怎麼辦？」要麼分手，要麼一起，表面上解決方法不外乎這兩個選項，但藏在背後的深層次矛盾，卻不會因此而化解。



如果T是個媽寶，我相信分手對女方來說並非壞事，「不是不是，我知道妥協了一次，往後便會有千千萬萬次。我只想說服我媽，這個年代離婚並不是不光彩的事情，我自己都不在乎，她還介意些甚麼？」T說。



大概就是因為她生於那個備受欺壓的年代，所以才根深蒂固地認為離婚不體面，那時候許多白頭到老的婚姻都是捱過來的，與幸福完全無關。即使這年頭看似開明得多，但許多實質問題仍然會衝擊著下一段關係，例如財產分配、贍養費、子女撫養權等等。我想，老人家是顧慮多了，才希望將潛在危機減至最低。



曾經聽過一件真人真事，有位女生認識了一名經歷過兩段婚姻的男人，他與第一任妻子育有兩個孩子，而第二任妻子則在婚後竪年病歿。女生當初認為男友前半生飽歷風霜，練就出眼前這成熟穩重的模樣，相信他會是個可以依靠的終身伴侶。到兩人同居後女生才發現，原來幾乎每個周末，男友都要到前妻家裡探望孩子，而他不單止每月準時奉上贍養費，甚至還代替已離世的第二任妻子繼續供養女方的父母。他把自己的過去全都扛在肩上，總是省吃省喝，然後把最好的生活都留給別人，包括身旁的女友。



我不知道那位女生最後有沒有留下來，但我深信，愛情面前，總有些人願意不顧一切；而前提是，你能夠接受他的過去，並已做好了共同承擔的心理準備，決不能「輸打贏要」，反過來清算他的往事。



每個人起初都希望一段婚姻關係可以永遠幸福快樂，最後為甚麼事與願違？各自都有不同答案。然而，總有些過來人會用親身經歷去告誡你，結婚不應該是因為你已達到某個歲數、不應該是為了滿足家人期望、不應該是因為意外懷孕而將錯就錯、不應該是純粹給拖拉多年的伴侶一個正式名份…… 到你看破的時候，但願仍有能力挽回你們的婚姻。



T說：「她沒有孩子，離婚的原因好像是前夫出軌，手續都辦妥了，該沒甚麼後續問題吧！」那就好了，就算真的有其他牽繫，起碼都需要清楚自己的角色和位置，然後盡量配合彼此。



也許，T的母親做對了，無論日後她會否繼續反對兩人交往，但至少這刻她確實令T思考到他不曾理解的各種婚姻現實。每有齟齬時，想一想，當初為何要排除萬難跟她在一起？她已經歷過一次失敗，愛她的話，請好好珍惜，不要親手給她製造另一次傷害。