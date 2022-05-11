「復合，是重修舊好，還是再次確認彼此並不適合？」多一次機會，無非讓你甘心離去

大概三年前，我在一個派對場合認識了H小姐，這三年裏頭，聽她訴說與男友離離合合，經已有好幾遍。

有時候我真的不太明白，為何有些情侶會不斷在分手與復合之間無限輪迴？「初時吵架吵得太狠，當下覺得沒有轉彎餘地就會鬧分手，到冷靜下來，卻又想起大家的關係其實並不是那麼糟。」H說。

只不過一時意氣用事，稱不上是真的分手吧！「我們也有過心淡、心灰的時候，最長一次分開了半年，我起初以為那段日子會遇上更適合的人，但漸漸地我開始搞不懂，究竟眼前真的沒有合適對象，還是因為沒法放下他，所以心裏根本容納不到其他人，於是我又去找他。」這一回，不知會否是他們最後一次分手，因為H的男友已有新歡。

對於「分手」二字，我一向屬於過敏體質，不能接受伴侶動輒用分手作為要脅。在你眼中，分手意味甚麼？是冷靜一下？是迫我妥協就範？如果是因為相處上出現問題而分手，相隔一年半載再復合，對改善關係真的有幫助嗎？

的而且確，被分手的時候，我們第一個想法就是如何挽回、如何感動他、如何令他重新愛上。我們總是想著，只要給我多一次機會，哪怕只得一次，我也會抓緊他的手，死守不放；我會改掉惹他生氣的缺點，會聽他的話。

直至…… 有一天我覺得丟失了自己。

不要忘記，愛情是雙方面的付出，磨合也需要兩個人同時努力，一廂情願的相處模式終有一天會失去平衡。更何況，在他眼中那堆缺點，看在另一個人眼裏可能根本不足為道，與其勉強改變自己去迎合對方，倒不如重新找一個懂得欣賞你、能夠自然契合的人。

H反駁：「就是因為失去過，所以復合後的日子才變得更珍貴，更值得珍惜！或許他與新女友相處不來，便會發現世上只有我最愛他，能夠毫無底線地包容。」我固然明白失而復得的可貴，但假如真的懂得珍惜，又何來往後的斷續拉扯？

世界之大，總有些戀情是「生不逢時」，非要等到我們成熟了，更懂得愛和被愛，才能夠好好駕馭。那時候能否重新戀上，靠的是天時地利和雙方愛下去的決心。如果復合只不過是為了給予雙方多一次機會，又或者純粹懶得適應另一個人，那麼故事的走向十居其九都是重蹈覆轍，相同的問題，相同的「死因」，復合只不過為了失戀多一次。

像H這種關係，若要勉強找一個支持點，我會說是雙方都對分離做好了戒備心理。初次鬧分手，或許全因一點小誤會，和解了就好；第二次分手，我們可能怪責自己未盡全力去愛，還好的是大家心裏仍有對方；最後一次分手，便證實了有些事情即使努力過、堅持過，但最終依然徒勞無功。雖然H還是想等他會回頭，但畢竟分手分慣了，我知道她早就熟習失去男友的生活；同一個傷口，就連痛覺都沒那麼強烈。

終有一次，發現食之無味，再沒覺得不甘心，我們便可以好好告別了。