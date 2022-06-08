「莊園栽種的不止黑松露，還有他濃濃的愛……」英女王與菲臘親王逾70年的滿分愛情

剛過去的6月上旬，英國一連四天舉行活動慶祝英女王登基70周年，只可惜女王陛下因為身體抱恙而缺席了多項活動，來到最後一天，她終在其他皇室成員陪同下站於白金漢宮的陽台，向民眾揮手致意。

已返回英國的哈里和梅根夫婦沒在陽台露面是意料中事，然而更可惜的是，去年辭世的菲臘親王再也沒法一同分享女王的喜悅。然而，我一直深信，這段在人間歷時73年的愛情，至今依然以思念延續著。

想了解兩人的故事，必先從一些戰爭歷史讀起。

生於1921年的菲臘本是希臘國王的第四子，而同時他的曾祖父亦是丹麥國王，但頂著希臘和丹麥王子、與及皇位繼承人的頭銜並沒為他帶來顯赫的地位；相反，因為戰亂問題，還在嬰兒期的菲臘已被流放到法國、德國及英國，甚至長年與家人分離。而因其母愛麗斯公主是英國維多利亞女王的外曾孫女，在親屬的協助下他最終成功落戶英國。

菲臘13歲時曾經晉見英國皇室一家，並初次接觸年幼的「疏堂表妹」伊莉莎白公主，到兩人再次見面，已是菲臘18歲進入英國皇家海軍學院之時，當時他以海軍身份接待皇室成員，這次重遇讓年僅13歲的公主瞬間被迷住，自始兩人展開了長達6年的情書往來。

這6年間，身為皇家海軍的菲臘戰勝一場又一場硬仗，甚至成為最年輕的軍艦指揮官之一。挾持著勇悍功績，他向國王請求希望能夠與公主成婚，並正式放棄所有希臘和丹麥皇室頭銜及皇位繼承權。

婚後第五年，伊莉莎白公主正式登基成為英女王，與菲臘親王共誕下四名子女。這70多年間，我們見證過長子查理斯王子與戴安娜王妃的婚姻破裂，也目睹過安德魯王子陷入性醜聞困擾，而孫兒哈里和孫媳梅根的新聞近年更不絕於耳。而唯一不變且最受人讚許的，就是英女王與菲臘親王的鶼鰈情深。

多年以來，長得高大俊朗又幽默的菲臘親王一直被懷疑有婚外情，但長期追查皇室活動的「狗仔隊」卻從未成功挖出證據；相反，夫婦二人一個個甜蜜的佐證更為人津津樂道。

我最深刻的，並不是二人出席任何慶典的畫面，而是藏在餐桌的小秘密。據報女王日常的生活並不奢華，她吃的早餐多半是平民化的粟米片和水果，一年之中只有節慶時才會品嘗她最愛的三文魚、炒蛋和松露。

而因為女王喜歡珍貴的松露，菲臘親王決定挑戰這項近乎不可能的任務，就是將野生黑松露嘗試變成人工種植。由2006年起開始他購買據說有可能長出松露的樹木，並選了鹼性土質的桑德林漢姆莊園開始栽種。

起初數年的努力一直杳無成果，但菲臘親王沒有放棄，消息後來傳到意大利駐倫敦大使館人員耳中，他們竟主動提出幫忙，並請意大利專家到莊園考察。其後經過多年來不斷鑽研，他最終竟然真的成為了英國第一位成功種植出稀有黑松露的人。

錢不是花不起，而是親手種的更珍貴；你不用給我摘下月亮，因為最美好的心思一早已經栽在樹下。

這段愛情漂亮之處並不在於雙方的皇室背景，真正的美好，不必在大事中彰顯；那道微小而實在的幸福，是你一直記掛著我喜歡的東西，然後一點一滴累積成我們專屬的暖心回憶……

你離開了，我還能夠用餘溫好好活下去。