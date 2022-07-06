「可有想過，有朝一日你的子宮不再由你管轄？」墮胎違憲，女性從此失去了自主生育的權利？

嗨！最近你的月經來了沒有？

如果你認為我這問題很唐突、很冒昧，覺得私隱被侵犯；那就對了，我想討論的東西，正是跟女人的子宮有關。

六月下旬，美國最高法院推翻了關乎女性墮胎合憲權的「羅訴韋德案」，裁決不單轟動美國本土，更引起了國際關注。

先說說「羅訴韋德案」，一位化名為 羅(Roe)的女士，於1969年打算拿掉意外懷上的第三胎，偏偏她所居住的德薩斯州法律上規定了「孕婦只能在母體生命面臨危險時才允許墮胎」。在律師協助下，羅向美國聯邦法院起訴當時的地方檢查官 亨利韋德(Henry Wade)，並指控德州禁止墮胎的法例侵犯了她的私隱權。其後，案件輾轉上訴至美國聯邦最高法院，最終於1973年裁定女性的墮胎權受憲法保護。

接近50年的案例，如今忽然被美國保守派大法官推翻，表示「憲法沒有賦予墮胎的權利」，並將是否允許墮胎的問題交回各州自行決定。問題來了，其他州份又能否從保守派及反墮胎組織手上，如願將墮胎權還給當地婦女？

衛道之士認為墮胎很殘忍，是扼殺生命、剝奪出生權，而純粹基於宗教理由去堅決否定的更佔上大多數。可怕之處，是當你抗拒一件事情，你大可順從自己的選擇，不做就可以了；然而，他們竟然透過自身影響力，用法律去迫使人民就範。從此，你的子宮不再由你管轄，你能夠做的，只有盡最大的力量保護「她」。

事實上，不少情況例如遭強暴成孕、亂倫性侵、感情欺詐、胎兒缺憾、母體有生命危險等等，令女性確切有墮胎的身心需要。撇除這些因素，單就年齡、個人健康、經濟狀況、生活環境、伴侶關係、倫常和道德綁架，也會影響孕婦的決定。縱然我們都知道有些「意外」的確能夠及早避免，但有更多時候，我們或會遇上難以言喻的窘境，可能就只等一個「逃生機會」去扭轉命運。

可以想像到後續的問題嗎？失去墮胎權的美國婦女或需遷移到其他州份去進行終止懷孕手術，還好吧！總算求仁得仁。其他沒有能力出走的弱勢婦女呢？就只能不情不願地生產，不知有多少女性的人生給毀掉了，也不敢想像有多少嬰孩會遭到遺棄。

翻查各國的墮胎法律，全球約有二十多個國家判定墮胎違法，主要圍繞非洲多國及歐洲天主教國家；而部份國家如巴西、波蘭，雖然允許墮胎，但亦以人道理由確保其嚴格執行。當愈來愈多國家將墮胎除罪化，以著重人權見稱的美國卻反其道而行之，裁決當日即被英國、加拿大及法國元首痛批人權開倒車。

我們曾經深信真理愈辯愈明，人類生活會更趨文明、自由、開放，但那些想法，來到這個年頭反而變成「一廂情願」。或許有人覺得遠在美國的事跟自己無關，正如當地婦女大概亦一直認為禁止墮胎跟自己無關；遺憾地，往往只有失去了，我們才懂得自由自主的可貴。

未能有效地送上實質聲援，但願這些文字能夠為她們帶來多一點關注，希望所有婦女都得到自主生育的權利；亦祝願每個被帶到世上的小小人兒，也有一雙對嬰孩滿懷盼望的父母。