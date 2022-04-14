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14/04/2022

復活節假期享受微醺時光！公開八款英國最受歡迎雞尾酒，第一名竟然不是Mojito？

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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

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    逢周四更新

 

 

　　初夏將至，又是與好朋友共聚暢談的好時辰。英國人不僅喜歡下班後，和同事去酒吧飲啤酒，更喜歡約三五知己在週末飲杯雞尾酒，促膝談心。

 

　　以下介紹八款英國最受歡迎雞尾酒，當中有你和摯友的至愛嗎？

 

 

第8位︰士多啤梨德貴麗Strawberry Daiquiri

 

 
 
 
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DRINKS SHACK LDN（@drinksshackldn）分享的貼文

 

　　德貴麗（Daiquiri）是以冧酒（Rum）為主的雞尾酒，再加入酸的果汁，例如檸檬汁和糖而成。Daiquirí 是古巴聖地亞哥一個鐵礦的名字，據說是由一位採礦工程師發明。

 

 
 
 
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　　德貴麗常被加入不同水果迎合不同口味，牛油果、香蕉、柚子等都是常見的口味。而在眾多口味中，士多啤梨則最受英國女士歡迎。

 

第7位︰瑪格麗特Frozen Margarita

 

 
 
 
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　　瑪格麗特（Margarita）是一種由特基拿酒（Tequila）、橙利口酒（Orange liqueur）和青檸汁組成的雞尾酒，特點是鹽會被沾在杯沿上，喝上去味道豐富而複雜。

 

 
 
 
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Chapel Lane Huts（@chapellanehuts）分享的貼文

 

　　Frozen Margarita是指加入冰塊並以攪拌機打碎的版本。另外還有加入冰塊但沒有打碎的「On the rocks」版本和完全沒有冰的「Straight up」版本。

 

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