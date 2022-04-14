14/04/2022
復活節假期享受微醺時光！公開八款英國最受歡迎雞尾酒，第一名竟然不是Mojito？
初夏將至，又是與好朋友共聚暢談的好時辰。英國人不僅喜歡下班後，和同事去酒吧飲啤酒，更喜歡約三五知己在週末飲杯雞尾酒，促膝談心。
以下介紹八款英國最受歡迎雞尾酒，當中有你和摯友的至愛嗎？
第8位︰士多啤梨德貴麗Strawberry Daiquiri
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德貴麗（Daiquiri）是以冧酒（Rum）為主的雞尾酒，再加入酸的果汁，例如檸檬汁和糖而成。Daiquirí 是古巴聖地亞哥一個鐵礦的名字，據說是由一位採礦工程師發明。
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德貴麗常被加入不同水果迎合不同口味，牛油果、香蕉、柚子等都是常見的口味。而在眾多口味中，士多啤梨則最受英國女士歡迎。
第7位︰瑪格麗特Frozen Margarita
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瑪格麗特（Margarita）是一種由特基拿酒（Tequila）、橙利口酒（Orange liqueur）和青檸汁組成的雞尾酒，特點是鹽會被沾在杯沿上，喝上去味道豐富而複雜。
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Frozen Margarita是指加入冰塊並以攪拌機打碎的版本。另外還有加入冰塊但沒有打碎的「On the rocks」版本和完全沒有冰的「Straight up」版本。
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