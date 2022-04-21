Travel & Dining
廚職背遊
travel Food Map wine Recipe

21/04/2022

後疫情旅遊新趨勢：尋找渺無人煙國度！世界七大最多小島的國家，超過20萬個島嶼任你探索！

#澳洲 #美國 #移民 #北歐 #加拿大 #travel #印尼 #芬蘭 #挪威 #斯德哥爾摩 #瑞典 #國家 #疫情 #與病毒共存 #世界 #島嶼 #小島
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

    廚職背遊

    逢周四更新

 

　　全球陸續放寬防疫政策，逐步嘗試與病毒共存，重拾正常生活。在英國，復活節假期出遊的人數大幅上升。

 

 

　　然而，在疫情之後，旅遊亦有新趨勢。愈來愈多旅客喜歡選擇渺無人煙、水清沙幼的小島，享受寧靜悠閑的假期。今個星期，我們就來細數世界七大最多小島的國家！

 

 

第7位︰澳洲（8,222個島嶼）

 

 

　　雖然澳洲大陸本身不被視為島嶼，但是其周邊地區是由太平洋中大約 8千個島嶼組成。其中位於布里斯班以北的弗雷澤島（Fraser Island）是世界上最大的沙島。

 

 

　　澳洲擁有太平洋、印度洋和南大洋中許多大島的主權，當中以聖誕島（Christmas Island）最為著名。聖誕島擁有壯觀的珊瑚礁，每年吸引不少潛水人士。除了官方英語外，島上說普通話和馬來語的人口各佔17%。

 

第6位︰印尼（17,504個島嶼）

 

 

　　印尼是世界上人口第四多國家，擁有1萬7千個島嶼，是世界上最大的單一群島。印尼群島由五個主要島嶼和 30 個小島群組成，當中約有 6千個島嶼有人居住。

 

 

　　眾多島嶼當中，面積與紐約相約的爪哇島（Java）最多人居住，人口約 1.3 億，佔印尼人口約6成。雖然蘇門答臘島（Island of Sumatra）比爪哇島大很多，但是人口只是全國的三份之一。

 

下頁繼續睇！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應
更多廚職背遊文章

You May Also Like

#澳洲 #美國 #移民 #北歐 #加拿大 #travel #印尼 #芬蘭 #挪威 #斯德哥爾摩 #瑞典 #國家 #疫情 #與病毒共存 #世界 #島嶼 #小島
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Watches & Wonders 2022
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk