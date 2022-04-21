後疫情旅遊新趨勢：尋找渺無人煙國度！世界七大最多小島的國家，超過20萬個島嶼任你探索！

全球陸續放寬防疫政策，逐步嘗試與病毒共存，重拾正常生活。在英國，復活節假期出遊的人數大幅上升。

然而，在疫情之後，旅遊亦有新趨勢。愈來愈多旅客喜歡選擇渺無人煙、水清沙幼的小島，享受寧靜悠閑的假期。今個星期，我們就來細數世界七大最多小島的國家！

第7位︰澳洲（8,222個島嶼）

雖然澳洲大陸本身不被視為島嶼，但是其周邊地區是由太平洋中大約 8千個島嶼組成。其中位於布里斯班以北的弗雷澤島（Fraser Island）是世界上最大的沙島。

澳洲擁有太平洋、印度洋和南大洋中許多大島的主權，當中以聖誕島（Christmas Island）最為著名。聖誕島擁有壯觀的珊瑚礁，每年吸引不少潛水人士。除了官方英語外，島上說普通話和馬來語的人口各佔17%。

第6位︰印尼（17,504個島嶼）

印尼是世界上人口第四多國家，擁有1萬7千個島嶼，是世界上最大的單一群島。印尼群島由五個主要島嶼和 30 個小島群組成，當中約有 6千個島嶼有人居住。

眾多島嶼當中，面積與紐約相約的爪哇島（Java）最多人居住，人口約 1.3 億，佔印尼人口約6成。雖然蘇門答臘島（Island of Sumatra）比爪哇島大很多，但是人口只是全國的三份之一。

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