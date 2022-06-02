英國第一個70周年登基鉑禧：改變英女王一生的重要時刻（下）

萬眾期待、史無前例的英女王在位70週年鉑禧終於來到！英國在6月2日至5日有一連四日公共假期，普天同慶。上星期，我們看過《改變英女王一生的時刻（上）》，盤點了英女王五個人生大事。今個星期，下集盤點的關鍵時刻，你又猜到幾多個？

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6）2015年：《王位繼承法》修訂生效

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為了推動性別平等，2011年的《珀斯公約》（Perth Agreement）確定將王室的「長子繼承制」改為「長子女繼承制」。代表從威廉王子的後代開始，無論是兒子還是女兒，都能獲得同等的繼承權利。公約於2015年正式生效，意味著莎樂公主會比她的弟弟路易王子及哈里王子順位更前，順延了哈利王子家族男丁的繼承權。

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《珀斯公約》另一樣重大的改變，是修改了1772年的《王室婚姻法》（Royal Marriages Act）。在《珀斯公約》生效前，佐治二世的後代必須得到君主的同意才可以結婚，否則他們的婚姻無效。自2015年後，僅僅繼承順序頭6名的王室成員，才必須在結婚前得到君主的同意。若果繼承人的婚姻沒有得到君主同意，他們及其子女的繼承資格將被取消。

7）2020 年：哈里王子夫妻離開王室

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2020年，哈里王子和與妻子梅根在未有知會白金漢宮的情況下，自行在Instagram宣布卸任王室高級成員，不再履行王室義務，投身工作以至經濟獨立。此舉使英女王大為震驚，同日白金漢宮發出簡短聲明，指相關事宜仍然處於討論階段。

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