Platinum Jubilee Show Stealer！4歲路易王子可愛扭計坐唔定，網民反應兩極！媽媽凱特臨危不亂，她怎樣管教王室孩子？

英國一連4日的鉑禧周末上星期圓滿落幕。城中大大小小的慶祝活動固然是主角，可是王室成員的一舉一動亦同樣是焦點，當中以路易王子在周日的花車巡遊活動中的舉手投足最引人關注。

在閉幕典禮的場地上，4歲的路易王子顯得特別活潑，無法在看台上「坐定定」。當媽媽嘗試安撫路易王子時，他先是用手掩蓋媽媽的嘴巴，示意媽媽停止說話。再向媽媽扮鬼臉，以示不滿。

路易王子過份傲慢？

對於路易王子的無禮行為，網上意見兩極。有網民認為「三歲定八十」，雖然「他只是個孩子呀」，但是年紀不是傲慢性格和粗魯行為的藉口。既然我們已經看出端倪，為甚麼不加以管教，避免每況愈下。而且路易王子畢竟是英國王位第五順位繼承人，一言一行都在民眾的目光下。再者，他的哥哥佐治王子和姐姐莎樂公主皆沒有像他般「扭計」，媽媽應該審視路易王子有沒有被寵壞。

網民︰路易會成為下一個哈里王子

當然路易王子的支持者亦大有人在。最多支持聲音是認為王子只有4歲，他只是表現出相應的言行舉止，要求4歲的小朋友參加一個歷時2.5小時的活動是強人所難。亦有人認為王子、公主們不應出席公眾活動，甚至在21歲前都不應該露面，以保護他們的童年，免受輿論壓力。更有網民擔心，過於管束路易王子只會適得其反，令他討厭王室生活，成為下一個哈里王子。

公爵夫人的育兒方法成熱話

路易王子的燥動行徑固然是熱話，媽媽凱特公爵夫人的育兒方法，同樣成為大家爭相討論的對象。不少網民盛讚凱特臨危不亂，管教路易王子時，不失高貴大方之餘，亦能安撫小王子的不安情緒。

畢業於藝術史的凱特公爵夫人，十分重視藝術，常常鼓勵他的子女手工創造。例如在英女王91歲生日時，凱特鼓勵王子公主們製作了手工小禮物送予英女王，而孩子們亦十分享受創作的過程。

此外，凱特亦會邀請子女們一同烹飪，藉以建立與孩子們的開心時刻。雖然烹飪的過程往往亂七八糟，而且帶領小朋友需要極大耐性，但是幸好她是冷靜正面的媽媽，而且十分享受與子女共同創造的樂趣，寓教於樂。凱特的育兒方針成為不少媽媽的學習對象。