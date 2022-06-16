壓力沒有最大，只有更大！世界壓力最大城市公開！這8個城市居民比香港人更慘，頭兩名壓力竟然源自超慢網速？

雖然香港生活出名壓力大，但是在這八個城市面前，香港的壓力指數也被比下去。英國營養補充品公司Eden’s Gate，根據通勤時間、生活成本、上網速度和減壓相關搜尋量等指標，調查分析了世界壓力最大城市，香港得名第9。到底有哪8個城市生活壓力能比香港更大？

第1名︰巴拿馬（Panama）

巴拿馬位於中美洲最南面，憑藉貫通大西洋以及太平洋的巴拿馬運河聞名。巴拿馬以 66.4 分成為世界上壓力最大的城市。這座城市返工平均需時120 分鐘，互聯網速度低至 17.31 MB／s，年均工作時間為 2,140 小時。



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巴拿馬的經濟以金融、貿易和旅遊為主。由於巴拿馬的獨立和貿易都與美國有著密不可分的關係，所以巴拿馬自1907年起使用美元作為流通貨幣，是世界上第一個使用美元作為法定貨幣的美國境外國家。

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第2名︰孟買（Mumbai）

孟買是印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的首府，人口2 千萬，是世界上人口第八多的城市，十分稠密。孟買是世界上壓力第二大的城市。每年工作時間是驚人的 3,315 小時，平均每月生活成本約為 715 英鎊（6,830港幣）。孟買的互聯網速度很慢，只有 17.39 MB／s。

近期熱播的《孟買大家姐》，講述1950年代，一名孟買女子雖然受騙被賣到妓院，但是她不僅勇敢回對，更運用人脈，使自己從身不由己的棋子，搖身變為呼風喚雨的人物。現時，孟買已經是印度的金融中心和娛樂之都，不但億萬富翁人數在世界排名第八，更是波里活（Bollywood）和眾多跨國公司的所在地，競爭劇烈。

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