移民英國：英國超市有甚麼海鮮揀選？最普遍是這5款！英國海產最講環保？孕婦、兒童不能吃吞拿魚？

香港人喜歡食海鮮。觀眾經常會問：「芷靈，請問在英國超級市場買海鮮，應該怎樣挑選？」在英國出售的海產，三文魚（salmon）、鱈魚（cod）、黑線鱈（haddock）、大蝦（prawns）和吞拿魚（tuna）已經佔約8成。可是，是否這5款魚都適合我們食用？選購魚類時，應該要考慮甚麼因素？

英國海產也講環保？

英國海洋保護協會表示，英國的海鮮有四分之三出口到其它國家，包括希靈魚（herring）、龍脷（sole）和海螯蝦（langoustines）。魚類產品包裝上如果有藍色剔號，代表產品來自健康野生魚類，是可持續發展的海鮮。另外，包裝上如果有水產養殖管理委員會（Aquaculture Stewardship Council）的綠色徽章，代表它是對環境和社會負責的海鮮。

英國NHS對兒童食魚有意見？

英國國民保健服務建議，16 歲以下兒童應避免進食鯊魚（shark）、劍魚（swordfish）或旗魚（marlin），因為牠們體內的汞含量有機會影響兒童的神經系統。亦應避免為兒童餵食貝殼類，以減少食物中毒的風險。最後，因為含有豐富魚油的魚通常比其他海鮮較為污染，所以NHS建議男童每週最多進食4 份含有豐富魚油的魚（oily fish），而女童則為2 份，以避免污染物在體內積聚，影響將來腹中嬰兒。

懷孕不能吃吞拿魚？

英國國民保健服務除了對兒童食魚有意見外，他們亦建議孕婦避免食用某類型魚。因為吞拿魚的汞含量高於其他魚類，準備懷孕或懷孕期間，婦女每週不應進食超過4 罐吞拿魚，或者2 塊吞拿魚扒。雖然吞拿魚影響懷孕，但是不影響母乳餵哺，因此媽媽們在生育後可以解禁。此外，除非醫生建議，否則懷孕期間應避免服用魚肝油補充品。它們含有大量維他命A1（視黃醇），可能對未出生的嬰兒有害。