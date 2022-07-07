食葱會聰明？合桃唔止以形補形？6款真正有助大腦食物清單！

雖然外國並沒有「食葱會聰明」這一說法，但是他們仍然相信有食物可以幫助集中和改善記憶。本周讓我們齊來了解6款可以間接令我們變聰明的食物。

1）三文魚（Salmon）

三文魚含有豐富奧米加三脂肪酸，有助大腦表現。缺乏奧米加三會導致疲勞、記憶力差和情緒波動。因為身體不能自行製造奧米加三脂肪酸，所以我們必須從食物獲取，而含有脂肪的魚類正是奧米加三的良好來源。除了三文魚外，希靈魚（herring）、鯖魚（mackerel）、鯷魚（anchovies）和沙甸魚（sardines）都是好選擇。

2）牛油果（Avocado）

牛油果不僅美味，還為大腦提供動力。牛油果內的單不飽和脂肪酸，可能有助於保持大腦神經細胞健康。而且牛油果含有20 種不同的維他命和礦物質，包括可能有助控制血壓的鉀和可能有助保護眼睛的葉黃素。雖然營養豐富，但是它的熱量很高，按重量計約有15%為脂肪。例如100克的士多啤梨含有32 卡路里，可是同樣重量的牛油果卻含160 卡路里，是士多啤梨的5倍。

3）硬果（Nuts）

硬果含有豐富維他命E，可能有助防止長者認知衰退，當中又以合桃尤其有助提高工作效率。不少硬果亦含有豐富上文提及的奧米加三脂肪酸。除了維他命E和奧米加三外，它們還含有維他命B6，有助大腦製造傳遞信號的化學物質血清素（serotonin）和去甲基腎上腺素（norepinephrine）。

4）深綠色蔬菜（Leafy greens）

深色的綠葉蔬菜為我們提供不可或缺的營養。當中，菠菜和西蘭花不但可能有助預防長者認知缺陷，而且含有豐富鐵質，有助製造紅血球輸送氧氣，減低疲勞。

5）啤梨類生果（Berries）

2012 年研究發現，藍莓和士多啤梨有助減慢老人認知能力下降，相信是因為雜莓含有豐富類黃酮（flavonoids），可能具有抗炎抗菌、幫助記憶和控制情緒的作用。此外，藍莓比起其他水果含有更多抗氧化劑，有助保護細胞免受游離基（radicals）傷害。

6）黑朱古力（Dark chocolate）

2009年有小型研究表示，黑朱古力與大腦功能存在聯繫。研究人員讓60名67至77歲的長者，連續一個月每天喝兩次熱朱古力，發現飲品似乎可以促進血液供應，為大腦提供動力。因為朱古力食用適量才能發揮作用，所以不宜攝取過量。