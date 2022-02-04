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「世」界味覺之旅
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04/02/2022

提早慶祝情人節，避人潮兼划算？Rosewood扒房抵吃午餐：藍鰭吞拿魚薄片、嬌嫩西冷、啤酒香烤雞，誰說午餐不盡興？

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　上一篇文章介紹了兩間適合慶祝情人節、主打不同菜系的米芝蓮餐廳，不過仍然收到不少朋友詢問，假如想找傳統西式餐廳慶祝，有冇有心水推介。剛好最近重訪了五星級酒店 Rosewood 的扒房 Henry，原因是餐廳不久前換了主廚，餐廳稍後想必有專為情人節而設的套餐佳餚；但若閣下想避開情人節人潮，不介意不在正日慶祝，不妨到Henry試試平日的午餐 Menu，一樣開心滿足。

 

 

　　餐廳裝潢雅致舒適，用上大量金屬、皮革和大理石粉飾的用餐空間，感覺特別時尚，加上窗外的自然光滋潤，令人心情豁然開朗，安坐其中慶祝特別節日，感覺額外浪漫、溫馨。

 

 

　　平日午市餐單有兩道菜 (每位 $398) 和三道菜 (每位 $498) 的選擇，可以分別從三款前菜、四款主菜和兩款甜品中去選擇，我們剛好三個人，除了一款主菜以外，餐單上有的都試了。

 

　　先來一點餐廳自家製的酸種麵包，配上香噴噴的牛油，瞬間把胃口打開。

 

 

　　之後是前菜時間，DEVILLED JAPANESE EGG - 大廚用上日本雞蛋來炮製魔鬼蛋，拌入意大利辣椒、香葱和少許炸過的豬皮碎，吃時蛋香四溢，口感豐富；BLUE FIN TUNA CARPACCIO (另加 $60) - 以肥美的藍鰭吞拿魚製作 Carpaccio，配上醃漬西瓜、燒牛油果和日本酸汁，一口吃下，清新討喜；STEAK TARTARE - 大廚以製作牛扒級數的牛肉來炮製他他，拌入醃漬菇菌、黑蒜蛋黃醬、蛋黃、辣根和小薯仔，吃時充滿肉香，是一道稱職的扒房前菜。

 

 

下一頁：啤酒烤雞、嬌嫩無渣的西冷

 

 

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