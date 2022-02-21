米芝蓮一星餐廳新廚上任！清新洋葱豆苗撻、軟嫩澳洲Mayura和牛後腰脊肉，輕巧高水準午餐，一去再去！

已經一段時間沒有到訪米芝蓮一星餐廳 ARCANE，餐廳位於中環安蘭街，老闆及主廚 Shane Osborn 於2014年成立 ARCANE，之前於倫敦的 Pied-a-Terre 出任主廚之時已經幫餐廳獲得米芝蓮一星及二星殊榮，2018年更參加了風靡一時的 NetFlix 星廚大比拼節目《The Final Table》，進身了最後對決環節，拿下了優秀佳績，世界各地的粉絲立即倍升起來。早前跟友人再訪，原因是餐廳來了新的主廚 Sebastian Lorenzi，愛吃如我當然要試試新廚手藝。

一步踏進餐廳，左邊是開放式廚房，再往裡面一點來到用餐空間，我們安坐於露台旁邊的座位，拿起香檳輕輕碰杯，為是日午餐揭開序幕。

先來一點酸種麵包，自家製的酸種麵包外面微脆，裏面鬆軟，跟牛油同吃，瞬間把胃口打開。

Warm tart of balsamic glazed shallots with dau miu $228 – 午餐先來了一款洋葱豆苗撻，輕輕以葡萄酒煮過的洋葱質感柔軟，跟鮮嫩的豆苗成為絕配，置頂加了清新的沙沙醬和山羊芝士，全部食材跟酥脆的撻底一同吃下，為是日午餐帶來一個愉快的開始。

Lightly poached hokkaido scallops $288 – Chef Lorenzi 選用來自北海道的帶子，貪其肉厚味鮮，巧妙地加入爽嫩的雅枝竹一同入饌，口感層次立即豐富起來，配菜有豆苗、甜碗豆和鱒魚子，提升了菜式的鮮味。

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