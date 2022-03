$688米芝蓮外賣二人套餐！星廚秘製「肉骨茶」豬肋排、麥皮炸雞翼、斑蘭芝士蛋糕，4道名菜物超所值！

最近疫情大幅加劇,愛吃如我也不太願意到街外用膳,加上晚市禁堂食,跟星級美食的距離愈來愈遠……幸好城中不少星級名廚都明白我們嘴饞一族的需要,特別度身打造適合帶回家享用的外帶餐單,早前就試了剛剛於Tatler Dining Awards 2022 中獲得 Best New Restaurant 的 WHEY 推出的 Whey's Signature Set for Two 精選二人餐(只限外賣),主廚Barry Quek 特別選了幾款WHEY 的招牌菜放入餐單裏面,而且定價只是 HK$688(二人用),已經包了4道菜,以米芝蓮一星餐廳來說實在超值。

餐廳把食物全部妥善包好,回家後只需跟著附送餐單上的指示,便能把食物完美翻熱,完全無難度。

先來自家製牛油麵包配東南亞黑果醬,大愛這款牛油麵包,包質十分鬆軟,單吃麵包已經美味非常,蘸上香甜的黑果醬同吃,又是另一種滋味。

「肉骨茶」豬肋排向來是餐廳名物,Barry 用家鄉肉骨茶的概念來炮製本地豬肋排,想不到是日可以在家享用,而且美味度絕不會輸給在餐廳品嘗,可以選擇預熱焗爐160度焗8分鐘,又或直接放入微波爐翻熱3分鐘,另外再用小鍋子加熱肉汁和黑蒜醬,擺盤各適其適,可以參考 WHEY 的 IG 相片排列,亦可以發揮自己的小宇宙創作一個獨一無二的擺盤,吃時肉質肥瘦相間,入口鬆軟,能吃到肉骨茶應有的胡椒香,蘸一點黑蒜醬同吃,美味指數立即加倍提升。

