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「世」界味覺之旅
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04/03/2022

$688米芝蓮外賣二人套餐！星廚秘製「肉骨茶」豬肋排、麥皮炸雞翼、斑蘭芝士蛋糕，4道名菜物超所值！

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近疫情大幅加劇，愛吃如我也不太願意到街外用膳，加上晚市禁堂食，跟星級美食的距離愈來愈遠……幸好城中不少星級名廚都明白我們嘴饞一族的需要，特別度身打造適合帶回家享用的外帶餐單，早前就試了剛剛於Tatler Dining Awards 2022 中獲得 Best New Restaurant 的 WHEY 推出的 Whey's Signature Set for Two 精選二人餐（只限外賣），主廚Barry Quek 特別選了幾款WHEY 的招牌菜放入餐單面，而且定價只是 HK$688（二人用），已經包了4道菜，以米芝蓮一星餐廳來說實在超值。

 

 

　　餐廳把食物全部妥善包好，回家後只需跟著附送餐單上的指示，便能把食物完美翻熱，完全無難度。

 

 

　　先來自家製牛油麵包配東南亞黑果醬，大愛這款牛油麵包，包質十分鬆軟，單吃麵包已經美味非常，蘸上香甜的黑果醬同吃，又是另一種滋味。

 

 

　　「肉骨茶」豬肋排向來是餐廳名物，Barry 用家鄉肉骨茶的概念來炮製本地豬肋排，想不到是日可以在家享用，而且美味度絕不會輸給在餐廳品嘗，可以選擇預熱焗爐160度焗8分鐘，又或直接放入微波爐翻熱3分鐘，另外再用小鍋子加熱肉汁和黑蒜醬，擺盤各適其適，可以參考 WHEY 的 IG 相片排列，亦可以發揮自己的小宇宙創作一個獨一無二的擺盤，吃時肉質肥瘦相間，入口鬆軟，能吃到肉骨茶應有的胡椒香，蘸一點黑蒜醬同吃，美味指數立即加倍提升。

 

 

下頁即睇叻沙蒟蒻飯、新加坡麥皮炸雞翼

 

 

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