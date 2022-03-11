米芝蓮一星寧波菜：十八斬梭子蟹、辣炒黃金螺、筍麩菜烤目魚，完美還原寧波味道！

早前來到位於灣仔的米芝蓮一星餐廳「甬府」，為的是品嘗正宗的寧波菜，「甬府」在上海的總店已經連續多年拿下米芝蓮一星殊榮，來到香港，亦不負眾望，同樣獲取一星佳績。餐廳為了完美還原寧波菜的味道，不少食材都是每天從寧波運送抵港，為客人炮製一道接一道的寧波美饌。

餐廳位置於灣仔與金鐘交界的駱克道，地點旺中帶靜，一整幅黑色大門，氣勢磅礡之餘又帶一點點神秘，剛剛開業時還未有機會到訪，每次經過都有衝動想推開大門一探究竟。

餐廳共分兩層，樓下大廳用餐空間座位不多，大概只能坐20人左右，樓上是廂房，一般人多的話，都會坐進廂房用餐。

原來寧波簡稱作「甬」，而寧波菜亦跟上海菜不同，上海菜以濃油赤醬聞名，而寧波近海，所以海鮮菜式特別優秀，不過跟香港人吃海鮮的口味又有點點不同，相比起即撈即食，寧波人更喜歡以半鹹半鮮的方式處理食材，讓食材原來的鮮味發揮得更加淋漓盡致。

安坐好後先來第一道菜招牌十八斬 $988，師傅把來自寧波的梭子蟹共斬十八刀，每件蟹要大小相同，蟹膏要分配平均，絕不能斬得零零碎碎，吃時淋上加入寧波老字號樓茂記米醋調配的秘製醬汁，一口吃下，鮮香四溢，吃罷，唇齒留香。

冰鎮花雕小龍蝦 $498，師傅把小龍蝦整齊地排列在小冰山上，紅色和白色的對比來得特別耀眼，小龍蝦好像在攀爬雪山，活靈活現，看著已經口水直流，吃時蘸一點自家炮製醬汁，小龍蝦肉嫩彈牙，還散發點點酒香，每一口都是鮮味。

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