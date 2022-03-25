米蘭名店姊妺店登場！炭燒牛骨髓、香嫩乳牛舌、慢煮6小時豬頭肉，感受刁鑽美味！

最近到訪了位於中環擺花街8號剛剛開業不久的意大利餐廳Testina，餐廳跟意大利著名餐館 Trippa 合作打造，以現代烹調方式炮製傳統意大利美食，主打「由頭吃到尾」概念，務求把食材的每一個部分都適當運用，為客人獻上一道接一道的佳餚美饌。

餐廳主廚Marco Xodo來自意大利米蘭，擁有二十多年入廚經驗，曾經於上海米芝蓮二星餐廳 8½ Otto e Mezzo Bombana 擔任主廚一職，是次來到香港為 Testina 掌舵，實在是一切來得充滿著期待。

一步踏進餐廳，立即感受到濃濃的意大利餐館氣息，墨綠色的卡座，開放式廚房，還有一大片玻璃窗引進自然光，一瞬間好像到了歐洲吃午餐，太美妙。

先來一口意大利白葡萄酒，Collestefano Verdicchio di Matelica 2020 充滿濃郁果香，瞬間喚醒還在睡覺的味蕾。

是日 Chef Xodo 為我們準備了特別的 Tasting Menu，務求讓我們試多一點不同的菜式。Lingua Tonnata（單點HK$278） – 第一道菜是乳牛牛舌配吞拿魚蛋黃醬，大廚特別炮製了加入西西里酸豆製作的牛肉汁，吃時牛舌肉質軟嫩，配合蛋黃醬和牛肉汁同吃，既開胃又美味。

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